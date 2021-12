Πολιτική

ΥΠΕΘΑ –Φρεγάτες: Διευκρινίσεις για την αγορά των γαλλικών Belharra

Οι διευκρινίσεις από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μετά την ανακοίνωση του State Department.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει στην προμήθεια τριών γαλλικών Φρεγατών τύπου «Belharra» είναι ειλημμένη.

Διευκρινίζεται ότι όλες οι διαδικασίες έχουν δρομολογηθεί ώστε σύντομα να έχουν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις.

Τονίζεται, δε, ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, οι συμβάσεις θα τεθούν ενώπιον των αρμοδίων οργάνων της Βουλής προς ψήφιση.

Η ενημέρωση αυτή έρχεται μετά από ανακοίνωση του State Department, που μεταξύ άλλων άφηνε να εννοηθεί ότι η συμφωνία που ανακοινώθηκε την 28η Σεπτεμβρίου από τους ηγέτες της Γαλλίας και της Ελλάδας δεν είναι οριστική.

