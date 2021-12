Κοινωνία

“Θεματοφύλακες του Συντάγματος”: Θέλαμε δημοκρατικό διάλογο με τον γυμνασιάρχη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αμετανόητοι εμφανίστηκαν οι έντεκα συλληφθέντες στην Πιερία, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζαν περί αξιόποινων πράξεων.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα πήραν οι 11 συλληφθέντες που κατηγορούνται για την αρπαγή του γυμνασιάρχη Αιγινίου. Οι αυτοαποκαλούμενοι «Θεματοφύλακες του Συντάγματος» ισχυρίστηκαν μέσω του δικηγόρου τους πως είχαν πάει στο σχολείο για να κουβεντιάσουν με τον διευθυντή και πως δεν γνώριζαν ότι οι πράξεις στις οποίες προχώρησαν είναι αξιόποινες.

Πέρασαν το κατώφλι του Μεγάρου Κατερίνης το Σάββατο και ως αμετανόητοι έκαναν λόγο για καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δηλώνοντας αθώοι, κατά την έξοδό τους.

Οι 11 κατηγορούνται κατά περίπτωση, για αρπαγή σε βαθμό κακουργήματος, για σύσταση συμμορίας, διατάραξη λειτουργίας της υπηρεσίας, παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, απειλή και σωματική βλάβη. Οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, ζήτησαν όμως προθεσμία για να απολογηθούν.

Ένας απόστρατος αστυνομικός, μία χορεύτρια και ένας μαρμαροτεχνίτης, είναι ανάμεσα στους 11 συλληφθέντες. Κάποιοι μέσω των συνηγόρων τους, υποστήριξαν πως βρέθηκαν τυχαία στο σημείο, άλλοι πως πήγαν στο σχολείο για να .....συζητήσουν με τον διευθυντή.

«Πήγαμε για να κουβεντιάσουμε με τον διευθυντή του σχολείου, για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και για την απαγόρευση εισόδου μαθητών χωρίς rapid test. Θέλαμε να κάνουμε έναν δημοκρατικό διάλογο, όμως ο γυμνασιάρχης αντέδρασε, του ζητήσαμε να μας ακολουθήσει στο αστυνομικό τμήμα και όταν αρνήθηκε του φορέσαμε χειροπέδες και τον βάλαμε στο αυτοκίνητο για να τον πάμε. Δεν γνωρίζαμε ότι αυτή η πράξη είναι αξιόποινη».

Έξω από το δικαστικό Μέγαρο είχαν συγκεντρωθεί και ομοϊδεάτες τους, για να τους υποστηρίξουν.

Η επίθεση στον γυμνασιάρχη πάντως, φαίνεται πως ετοιμαζόταν εδώ και μέρες, σύμφωνα με αναρτήσεις των συλληφθέντων στα social media, με τους οργανωτές να κάνουν ακόμη και συνεδριάσεις μέσω zoom, για να καθορίσουν τις κινήσεις τους.

Ο λυκειάρχης του Αιγινίου μάλιστα σε εκδήλωση που έγινε εχθές και με τη συμμετοχή μαθητών, τόνισε πως οι εκπαιδευτικοί δέχονταν απειλές από τον περασμένο μήνα.

Οι 11 συλληφθέντες πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα στον ανακριτή και επέστρεψαν στα κρατητήρια της ασφαλείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Formula 1: Ο Φερστάπεν στην pole position

Κορονοϊός – Εμβόλιο: ποιοι κάνουν την 1η και ποιοι την 3η δόση



Καβάλα: Τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης