Ιράν: Προειδοποίηση σε ΗΠΑ και Ισραήλ

Για «βαρύ τίμημα» αν συνεχίσουν τα γυμνάσια οι δύο χώρες έκανε λόγο η Τεχεράνη.

Ιρανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν σήμερα ότι οι επιτιθέμενοι θα πληρώσουν «βαρύ τίμημα», μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης, έπειτα από μια πληροφορία ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ σχεδιάζουν πιθανόν στρατιωτικά γυμνάσια για να προετοιμάσουν πλήγματα εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, αν η διπλωματία αποτύχει.

«Το να προσφέρουν στους στρατιωτικούς διοικητές τις συνθήκες για να δοκιμάσουν ιρανικούς πυραύλους σε πραγματικούς στόχους θα κοστίσει στους επιτιθέμενους βαρύ τίμημα», σύμφωνα με ανάρτηση στο Twitter του Nournews, που συνδέεται με το κορυφαίο σώμα ασφαλείας του Ιράν και επικαλείται στρατιωτικό αξιωματούχο που δεν κατονομάζει.

Ανώτερος αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την Πέμπτη στο Ρόιτερς πως αμερικανοί και ισραηλινοί στρατιωτικοί αρχηγοί αναμένεται να συζητήσουν πιθανές στρατιωτικές ασκήσεις προετοιμασίας για το χειρότερο σενάριο της καταστροφής ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων αν η διπλωματία αποτύχει και οι ηγέτες των χωρών τους το ζητήσουν.

