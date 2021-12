Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Ατρόμητος: επιστροφή στις νίκες για το “τριφύλλι”

Οι γηπεδούχοι πήραν σχετικά εύκολα τους βαθμούς της νίκης και πάτησαν… τετράδα μετά από καιρό.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε ένα μάλλον... ήσυχο απόγευμα κόντρα στον Ατρόμητο στο 600ό παιχνίδι του στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για το πρωτάθλημα, επικρατώντας εύκολα κι απλά με 2-0 στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής.

Το «τριφύλλι» επέστρεψε στα «τρίποντα» -μετά την ήττα της περασμένης Κυριακής από την ΑΕΚ- και «πάτησε» για πρώτη φορά μετά από καιρό στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, έχοντας έναν αγώνα περισσότερο. Ο Καρλίτος με κεφαλιά και ο Παλάσιος με δυνατό σουτ, διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα για τους «πράσινους», που είδαν τον Μπαρτ Σένκεφελντ (μπήκε αλλαγή στο 81’) να επιστρέφει σε δράση έπειτα από 7 μήνες.

Οι παίκτες του «τριφυλλιού» είχαν στο πρώτο 20λεπτο «θέματα» στην κυκλοφορία της μπάλας μετά τη μεσαία γραμμή, απέναντι σε έναν Ατρόμητο που είχε πολύ χαμηλά τις γραμμές του, έδωσε την κατοχή στους «πράσινους» και επέλεξε να παίξει με πολλούς παίκτες πίσω απ’ την μπάλα.

Οι «πράσινοι» άρχισαν να λειτουργούν πολύ καλύτερα όταν πέρασε ο Αϊτόρ στο δεξί «φτερό» της επίθεσης (με τον Παλάσιος να μετακινείται αριστερά), καθώς ο Ισπανός βρήκε περισσότερους χώρους για να δημιουργήσει ρήγματα, έχοντας ως στήριγμα και τα «ανεβάσματα» του Σάντσες.

Από τα πόδια του Αϊτόρ προήλθε και το πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού, όταν στο 31’ έβγαλε μία πολύ «γλυκιά» σέντρα απ’ τα δεξιά με το ανάποδο πόδι, η μπάλα πέρασε πάνω απ’ τον Χατζηισαΐα κι ο Καρλίτος με κεφαλιά από κοντά έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

Παρά το γκολ που δέχθηκε, ο Ατρόμητος δεν άλλαξε τακτική, παραμένοντας πολύ «μαζεμένος» πίσω και στο 35’ ο Παναθηναϊκός έχασε τεράστια ευκαιρία για να «κλειδώσει» το προβάδισμα νίκης, όταν από πολύ ωραία συνεργασία και (νέα) χαμηλή σέντρα του Αϊτόρ από τα δεξιά, ο Παλάσιος ολομόναχος δεν μπόρεσε να νικήσει τον Γιαννιώτη που απέκρουσε σε κόρνερ με τα πόδια.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Περιστερίου είχε την πρώτη τελική της στο 48’, όταν ο Σπιριντόνοβιτς βρήκε λίγο χώρο και σούταρε, αλλά ο Μπρινιόλι μπλόκαρε σταθερά, ενώ στο 55’ από πολύ καλή συνεργασία και σέντρα του Σάντσες από τα δεξιά, ο Καρλίτος έπιασε κεφαλιά ολομόναχος, χωρίς να αιφνιδιάσει τον Γιαννιώτη.

Οι αλλαγές του Γιοβάνοβιτς «τόνωσαν» μεσοεπιθετικά τον Παναθηναϊκό, που έφτασε στο δεύτερο γκολ στο 75ο λεπτό. Ο Παλάσιος πήρε την μπάλα στα αριστερά, κέρδισε χώρο με την ντρίμπλα του και με πολύ δυνατό σουτ νίκησε τον Γιαννιώτη κάνοντας το 2-0 και «τελειώνοντας» ουσιαστικά το παιχνίδι.

Διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Βιγιαφάνιες - Βασιλαντωνόπουλος, Μουνίθ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Σάντσες, Βέλεθ, Σάρλια (81’ Σένκεφελντ), Χατζηθεοδωρίδης, Ρούμπεν, Μαουρίσιο (65’ Αλεξανδρόπουλος), Παλάσιος (84’ Βιτάλ), Βιγιαφάνιες, Αϊτόρ (65’ Χατζηγιοβάνης), Καρλίτος (66’ Μακέντα).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Γιώργος Παράσχος): Γιαννιώτης, Στρούγγης (68’ Μπεντινέλι), Χατζηισαΐας, Μαυρομμάτης, Βασιλαντωνόπουλος, Χαρίσης (68’ Νάτσος), Μουνίθ (79’ Γκαλβάο, 88’ λ. τρ. Τζαβίδας), Σάλομον (79’ Ντένιτς), Καστεγιάνο, Σπιριντόνοβιτς, Κουλούρης.

