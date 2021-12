Αθλητικά

Προμηθέας Πάτρας – Λαύριο: Νίκησαν και παραμένουν στην κορυφή οι Αχαιοί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομάδα της Πάτρας κατάφερε να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα, αν και βρέθηκε να χάνει και με 16 πόντους διαφορά.

Αν και βρέθηκε στο -16, ο Προμηθέας με ανατροπή στο β΄ μέρος, επικράτησε με 79-71 του Λαυρίου, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Basket League. o επιθετικός «οίστρος» των Αγραβάνη και Ρέι αποδείχτηκε «κλειδί» για την 7η νίκη των Αχαιών, καθώς σημείωσαν μαζί 47 πόντους (24π. και 10ρ. ο Αγραβάνης και 23π., 4ασ. και 3ρ. ο Ρέι)!

Ο Βασίλης Μουράτος σημείωσε 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ για τους φιλοξενούμενους (4 νίκες - 6 ήττες) με τον νεοαποκτηθέντα Ματ Ουίλιαμς να αγωνίζεται για 9:23 χωρίς όμως να σημειώσει πόντο.

Tα δεκάλεπτα: 16-23, 37-43, 51-52, 79-71

Η ομάδα της Πάτρας είχε 0/6 τρίποντα μετά το τζάμπολ, γεγονός που αξιοποίησε το Λαύριο για να κάνει επιμέρους σκορ 2-12 και να ξεφύγει με 10-21. Ο Προμηθέας μείωσε σε 16-24 με την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου, χάρη σε λύσεις από Αγραβάνη και Ρογκαβόπουλο.

Οι Τζέρι Σμιθ και Αλέξανδρος Νικολαΐδης ήταν εξαιρετικοί για τους φιλοξενούμενους για το +16 (25-41 στο 16') του Λαυρίου. Ο Αμινού πήρε τη... σκυτάλη και η ομάδα του Χρήστου Σερέλη προηγήθηκε με 27-43. Η πιεστική άμυνα του Προμηθέα, όμως εν συνεχεία οδήγησε στο - 10 (37-43) την ομάδα του Ηλία Ζούρου στο ημίχρονο.

Οι δύο ομάδες επικεντρώθηκαν στην άμυνα στην 3η περίοδο, κάτι που ευνόησε τον Προμηθέα, όπως φαίνεται και από το -1 (51-52) στο 30ο λεπτό. Η τέταρτη περίοδος εξελίχτηκε σε... ντέρμπι. Τα τρίποντα από Γκίκα και Γιαννόπουλο ώθησαν τον Προμηθέα στο +5 (65-60 στο 36'). Αν και οι Μουράτος και Κάρτερ μάζεψαν τη διαφορά, ο Ρέι σημείωσε οκτώ σερί πόντους και μετά το 73-66 στο 38', οι Αχαιοί έκαναν ό,τι έπρεπε να πάρουν τους δύο βαθμούς της νίκης.

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Κάρδαρης, Μαλαμάς

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ηλίας Ζούρος): Ρέι 23 (3), Σβαρτς, Γκραντ 7, Γκάντι 3 (1), Μάιλς 2, Χαντ 5, Αγραβάνης 24, Γκίκας 5 (1), Ρογκαβόπουλος 4, Γιαννόπουλος 6 (2),

ΛΑΥΡΙΟ (Χρήστος Σερέλης): Κάρτερ 10 (1), Μουράτος 20 (2), Κακλαμανάκης 5, Περσίδης 6 (2), Γερομιχαλος 13 (2), Νικολαϊδης 5 (1), Σμιθ 8, Αμινού 2, Ουίλιαμς, Βουλγαρόπουλος 2

Ειδήσεις σήμερα:

Formula 1: Ο Φερστάπεν στην pole position

ΥΠΕΘΑ –Φρεγάτες: Διευκρινίσεις για την αγορά των γαλλικών Belharra

Λάρισα: Φονική έκρηξη σε εργοστάσιο