Ηρακλής – ΑΕΚ: Έσπασε… το ρόδι ο “Γηραιός”

Με αντεπίθεση διαρκείας οι γηπεδούχοι κατάφεραν να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα, για πρώτη φορά στη σεζόν εντός έδρας.

Με αντεπίθεση διαρκείας στην τρίτη περίοδο ο Ηρακλής υπέταξε, στο Ιβανώφειο, για τη 10η αγωνιστική της Basket League, την ΑΕΚ με 86-74. Νίκη που του έδωσε το πρώτο φετινό ροζ φύλλο εντός έδρας και προέκυψε ύστερα από τρεις συνεχείς ήττες (σ.σ. από Απόλλωνα Πάτρας, Αρη, Κολοσσό Ρόδου). Το «στραβοπάτημα» για την Ενωση ήταν το πρώτο μετά από διαδοχικές επιτυχίες απέναντι σε Λαύριο και Προμηθέα Πάτρας.

Το παιχνίδι στιγματίστηκε από τον τραυματισμό στο πρόσωπο, στο 18’, του Μπράιαν Ανγκόλα.

Ο Κολομβιανός γκαρντ, έχοντας έντονο πόνο, χρειάστηκε να διακομιστεί από το γήπεδο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαιτούμενη ιατρική περίθαλψη. Υποβλήθηκε σε αιματολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις, οι οποίες ήταν «καθαρές», καθησυχάζοντας άπαντες στην ΑΕΚ.

Ο «Γηραιός»- που ήταν κυρίαρχος στην εναέρια κυκλοφορία (40 με 24 ήταν τα ριμπάουντ), με ομαδικό πνεύμα και άριστες συνεργασίες (21 ασίστ, 11 κλεψίματα)- είχε κορυφαίους τους Γάιο Σκορδίλη (21π, 5 ριμπ., 3 ασίστ. 3 κοψίματα), Ράιαν Γούλριτζ (17π., 6 ριμπ), Γιάννη Κουζέλογλου (15π., 4 ριμπ). Πρώτος σκόρερ για την ΑΕΚ ήταν ο Ιαν Χάμερ (18π.).

Τα δεκάλεπτα: 22-27, 42-45, 69-62, 86-74

Ο Ηρακλής «καθάρισε», ουσιαστικά, στην τρίτη περίοδο, όταν με αμυντικά αντανακλαστικά και επιμέρους σερί 21-5 βρέθηκε στο +10 με 69-59, έχοντας κινητήριους μοχλούς τους Σκορδίλη, Γούλριτζ, ύστερα από το 48-52 της ΑΕΚ στο 23’.

Το σκηνικό έγινε ιδανικότερο για τον «Γηραιό» στα μισά της τέταρτης περιόδου, όταν και βρέθηκε στο +14 (82-68). Η ΑΕΚ, η οποία ήταν κυρίαρχη ως τα μισά της δεύτερης περιόδου (2’ 2-12, 8’ 12-24, 13’ 29-33), πάλεψε να ανατρέψει την εις βάρος της κατάστασης, αλλά δεν είχε τις λύσεις που χρειαζόταν απέναντι στους «κυανόλευκους».

Διαιτητές: Κορομηλάς, Τσαρούχα, Κατραχούρας

ΗΡΑΚΛΗΣ (Κώστας Μέξας): Σταμάτης, Γκάρετ 6, Αγραβάνης 8, Κουζέλογλου 15, Ντάγκλας 11 (1), Γούλριτζ 17 (2), Σκορδίλης 21, Τέιλορ 6 (2), Παπαδάκης 2

ΑΕΚ (Στέφανος Δέδας): Φλιώνης 10 (2), Ανγκολα 6 (1), Παππάς 16 (4), Γκρίφιν 17 (2), Χάμερ 18, Κολόμ 3, Πετρόπουλος, Φιλιππάκος 2, Μαυροειδής 2, Βαουλέτ

