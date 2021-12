Κοινωνία

Κακοκαιρία – Πυροσβεστική: πάνω από 200 κλήσεις το Σάββατο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κοπές δέντρων, άντληση υδάτων και αφαίρεση αντικειμένων. Οι περιοχές που κάλεσαν περισσότερο την Πυροσβεστική.

Περισσότερες από 200 κλήσεις έχει δεχθεί από το πρωί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει την Ελλάδα. Συνολικά η Πυροσβεστική έχει δεχθεί 214 κλήσεις και συγκεκριμένα: 103 κλήσεις για κοπές δέντρων, 64 για αντλήσεις υδάτων και 47 για αφαιρέσεις αντικειμένων.

Αναλυτικότερα:

Σε διάφορες περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, 108 κλήσεις, εκ των οποίων 62 για κοπές δέντρων, 2 για άντληση υδάτων και 44 για αφαιρέσεις αντικειμένων.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία) 63 κλήσεις, εκ των οποίων 18 για κοπές δέντρων, 44 για άντληση υδάτων και 1 για αφαίρεση αντικειμένου.

Στην Περιφέρεια Ηπείρου (Άρτα, Ιωάννινα, Θεσπρωτία, Πρέβεζα), 27 κλήσεις εκ των οποίων 13 για κοπές δέντρων και 14 για άντληση υδάτων.

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα, Ζάκυνθος) 16 κλήσεις, εκ των οποίων 10 για κοπές δέντρων, 4 για άντληση υδάτων και 2 για αφαιρέσεις αντικειμένων.

Όπως τονίζει το Πυροσβεστικό Σώμα σε ανακοίνωσή του, παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εξελιχθούν τα φαινόμενα παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφ' όσον απαιτηθεί, με διασπορά του προσωπικού και των οχημάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα.

Τέλος η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση εκδήλωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Ειδήσεις σήμερα:

ΝΒΑ – Αντετοκούνμπο: Ακόμη ένα ρεκόρ κατέρριψε ο Greek Freak

Θεσσαλονίκη: νεκρός άνδρας που σφηνώθηκε σε συρόμενη πόρτα



Καβάλα: Τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης