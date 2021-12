Κόσμος

Λιβύη: Κίνδυνος αναβολής των εκλογών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αν υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις, υπάρχει κίνδυνος να εκτροχιασθεί η ευρύτερη ειρηνευτική διαδικασία στη Λιβύη.

Η εκλογική επιτροπή της Λιβύης δήλωσε σήμερα ότι δεν θα δημοσιοποιήσει τον κατάλογο των προεδρικών υποψηφίων μέχρι να διευθετήσει ορισμένα νομικά ζητήματα, όμως το πρακτορείο Ρόιτερς σημειώνει πως έτσι φαίνεται να μην υπάρχει πλέον χρόνος για να πραγματοποιηθούν οι εκλογές στις 24 Δεκεμβρίου, όπως ήταν προγραμματισμένο.

Ενώ οι περισσότερες προσωπικότητες, λιβυκές και ξένες, που εμπλέκονται στη διαδικασία, συνεχίζουν να καλούν δημόσια για τη διεξαγωγή των εκλογών σύμφωνα με το πρόγραμμα, πολιτικοί, αναλυτές και διπλωμάτες λένε σε ιδιωτικές συνομιλίες πως αυτό θα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί.

Αν υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις, υπάρχει κίνδυνος να εκτροχιασθεί η ευρύτερη ειρηνευτική διαδικασία στη Λιβύη, αν και μια αμφισβητούμενη εκλογική αναμέτρηση, που θα έχει πραγματοποιηθεί χωρίς ξεκάθαρη συμφωνία όσον αφορά τους κανόνες ή τους υποψηφίους, δημιουργεί επίσης άμεσους κινδύνους για τη σταθερότητα.

«Με δεδομένες τις ευαισθησίες που υπάρχουν σ' αυτό το στάδιο, καθώς και τις πολιτικές συνθήκες και τις συνθήκες ασφαλείας, η επιτροπή θέλει να εξαντλήσει όλα τα μέσα για να εξασφαλίσει πως οι αποφάσεις της θα είναι σύμφωνες με τις δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται», αναφέρει η επιτροπή σε δήλωση που εξέδωσε.

Λιγότερο από δύο εβδομάδες πριν από την ψηφοφορία, δεν μένει σχεδόν καθόλου χρόνος για να κάνουν προεκλογική εκστρατεία σε όλη τη Λιβύη αυτοί που περιλαμβάνονται στον τελικό κατάλογο, από τους 98 που είχαν θέσει υποψηφιότητα, με αποτέλεσμα να έχουν ένα τεράστιο πλεονέκτημα οι υποψήφιοι που είναι ήδη πολύ γνωστοί στο κοινό.

Διενέξεις σχετικά με τους θεμελιώδεις κανόνες της εκλογικής αναμέτρησης συνεχίσθηκαν σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, μεταξύ άλλων και για το χρονοδιάγραμμα της ψηφοφορίας, την εκλογιμότητα σημαντικών υποψηφίων και τις εξουσίες που θα έχουν ο επόμενος πρόεδρος και το κοινοβούλιο.

Καθώς δεν υπάρχει κάποιο κοινά αποδεκτό νομικό πλαίσιο, δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό οι κανόνες θα βασίζονται στον υποστηριζόμενο από τον ΟΗΕ οδικό χάρτη, που είχε προβλέψει αρχικά τη διεξαγωγή εκλογών, ή σε ένα νόμο που εξέδωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου το Σεπτέμβριο, αλλά ο οποίος απορρίφθηκε από άλλες παρατάξεις.

Η διαδικασία των αποφάσεων για την εκλογιμότητα υποψηφίων κατέδειξε μείζονα ζητήματα στη διαδικασία. Η επιτροπή αρχικά απέκλεισε 25 υποψηφίους και όρισε μία περίοδο περίπου δύο εβδομάδων για δικαστικές προσφυγές.

Αντίπαλες παρατάξεις έχουν αλληλοκατηγορηθεί για εκφοβισμό ή δωροδοκία δικαστικών και διοικητικών αξιωματούχων για να επηρεάσουν τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων.

Με ένοπλες οργανώσεις να ελέγχουν το πεδίο σε όλη τη Λιβύη, οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση διεξαχθεί χωρίς ισχυρή διεθνή παρακολουθηση θα είναι ανοικτή σε κατηγορίες για νοθεία.

Η εκλογική επιτροπή ανακοίνωσε πως βρίσκεται σε επικοινωνία με το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και με μια κοινοβουλευτική επιτροπή και θα υιοθετήσει διαδικασίες βασισμένες σ' αυτές τις επικοινωνίες πριν προχωρήσει με την εκλογική διαδικασία.

Μερικές παρατάξεις έχουν προειδοποιήσει πως μια καθυστέρηση της ψηφοφορίας θα μπορούσε να τις κάνει να αποσυρθούν από την ευρύτερη πολιτική διαδικασία.

Ειδήσεις σήμερα:

Formula 1: Ο Φερστάπεν στην pole position

ΥΠΕΘΑ –Φρεγάτες: Διευκρινίσεις για την αγορά των γαλλικών Belharra

Λάρισα: Φονική έκρηξη σε εργοστάσιο