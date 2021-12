Αθλητικά

Παναιτωλικός – Ιωνικός: Συγκλονιστικό παιχνίδι στο Αγρίνιο

Οι Νικαιώτες αν και με την «πλάτη στον τοίχο» κατάφεραν να μη φύγουν με άδεια χέρια στην εκπνοή.

Ο Παναιτωλικός κρατούσε τη δεύτερη συνεχή νίκη στο πρωτάθλημα (μετά το «διπλό» στον Βόλο την περασμένη εβδομάδα) έως το 90ό λεπτό με αντίπαλο τον Ιωνικό στο Αγρίνιο, αλλά στο σημείο εκείνο ο Βαφέας ισοφάρισε στο τελικό 2-2, σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι κι ενώ η ομάδα του έπαιζε με 10 παίκτες από το 75΄, λόγω αποβολής του Ρομαό.

Παρά το αρκετό νερό που είχε μαζέψει ο αγωνιστικός χώρος το θέαμα ήταν καλό στο πρώτο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να παίζουν επιθετικά κυνηγώντας το γκολ.

Στο 3΄ ο Ντουάρτε συνέκλινε και σούταρε εκτός περιοχής στέλνοντας την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και στο 14΄ ο Χουτεσιώτης έκανε σημαντική απόκρουση σε κοντινό σουτ του Καρέλη.

Η «απάντηση» του Ιωνικού ήρθε στο 20΄, με τον Μελίσσα να κάνει σπουδαία διπλή επέμβαση, αρχικά στην απευθείας εκτέλεση του Άοσμαν κι εν συνεχεία στο σουτ του Ρομαό.

Στο 44΄ ο διαιτητής Τσακαλίδης καταλόγισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Ρομαό επί του Κορνέλιους, το οποίο αμφισβήτησαν οι φιλοξενούμενοι αλλά η απόφαση δεν άλλαξε και ο Μεντόσα άνοιξε το σκορ από τα 11 βήματα στο 45΄+1.

Ο αγώνας συνεχίστηκε στο ίδιο καλό επίπεδο και στο β΄ ημίχρονο, με τον Παναιτωλικό να φτάνει στο 2-0 στο 68ο λεπτό με ωραίο πλασέ του Ντουάρτε, που έστειλε την μπάλα στο «παράθυρο» της εστίας τους Χουτεσιώτη.

Οι Νικαιώτες δεν πτοήθηκαν πάντως και μείωσαν τρία λεπτά αργότερα (71΄) με τον Ντάλσιο να σκοράρει εις βάρος της πρώην ομάδας του: ο Μελίσσας απόκρουσε την εκτέλεση φάουλ του Άοσμαν, αλλά στο ριμπάουντ ο Ντάλσιο έκανε το 2-1.

Η προσπάθεια των φιλοξενούμενων να επιστρέψουν φάνηκε να καταδικάζεται από την αποβολή του Ρομαό στο 75΄ με δεύτερη κίτρινη κάρτα, ο Παναιτωλικός κυριάρχησε, έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες με τον Μόρσεϊ στο 78΄ (έχασε το τετ α τετ) και το 85΄ και τελικά ο Βαφέας σόκαρε τους γηπεδούχους στο 90΄, με σουτ εκτός περιοχής κι ενώ είχε μπει αλλαγή δευτερόλεπτα πριν!

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αλέξανδρος Τσακαλίδης

ΚΟΚΚΙΝΗ: 75΄ Ρομαό (2η κίτρινη)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ντουάρτε, Μόρσεϊ, Μπαρμπόσα, Βέργος - Σάντσες, Ρομαό, Άοσμαν, Βαλεριάνος, Κάνιας

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Μελίσσας, Αποστολάκης, Αντούνες, Βργκοτς, Κορνέλιους, Χουχούμης, Ντουάρτε (83΄ Λούι), Μεντόσα (60΄ Μπαρμπόσα), Μόρσεϊ (88΄ Τσιγγάρας), Φλόρες, Καρέλης (60΄ Βέργος).

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Μύγας, Ρομαό, Τσιγκρίνσκι, Σάντσες (89΄ Καμπράλ), Βαλεριάνος, Κάνιας, Ντάλσιο, Κιάκος (61΄ Μάναλης), Άοσμαν (90΄+3 Γκοτσούλιας), Λένις (89΄ Βαφέας).

