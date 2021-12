Κοινωνία

“Εταιρεία” κλεφτών με διαρρήξεις και… εκτός έδρας (εικόνες)

«Πλούσια» δράση των μελών της συμμορίας της χλιδής. Οι εικόνες από εύρετρα.

Συμμορία που διέπραττε κλοπές από σπίτια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφαλείας Μεγαρέων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης σε Ελευσίνα, Μάνδρα και Ασπρόπυργο, δέκα άτομα, ενώ εξιχνιάστηκαν συνολικά 59 περιπτώσεις.

Σημειώνεται, ότι από τους συλληφθέντες οι εννέα είναι Έλληνες, ηλικίας 19 έως 40 ετών και ένας 45χρονος αλλοδαπός. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται πέντε επιπλέον μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπής, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αντιποίηση αρχής και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, ενώ προέκυψε και η εμπλοκή αστυνομικού, ο οποίος κατηγορείται για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

Οι κατηγορούμενοι «χτυπούσαν» τις οικίες με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, ενώ στόχος τους ήταν αποκλειστικά χρυσαφικά αξίας και χρήματα. Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν διαφορετικά αυτοκίνητα, τα οποία συνεχώς ανανέωναν προς αποφυγή εντοπισμού τους.

Η συμμορία προκειμένου να είναι νομιμοφανής όσον αφορά τα παράνομα έσοδά της, ίδρυε επιχειρήσεις, λειτουργικές και εικονικές, ενώ μέρος των εσόδων της επενδύονταν σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε σπίτια και επιχειρήσεις σε Ελευσίνα, Μάνδρα και Ασπρόπυργο, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν: Είκοσι οκτώ ρολόγια, πλήθος κοσμημάτων, το χρηματικό ποσό των 41.114 ευρώ, 7 ΙΧ αυτοκίνητα, 35 κινητά τηλέφωνα και μπλε φάρος.

Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 59 κλοπές από οικίες, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας, της Χαλκίδας, της Λαμίας, του Αγρινίου, της Πρέβεζας, της Αχαΐας και της Χαλκίδας.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΛΑΣ, το οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση, από την εγκληματική δράση της, ξεπερνά το ποσό των 330.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

