Αστέρας Τρίπολη – ΑΕΚ: Κόλλησαν… στις λάσπες

Οι Αρκάδες έβαλαν «φρένο» στην Ένωση σε ένα ματς που μεταβλήθηκε σε λασπομαχία λόγω του αγωνιστικού χώρου.

Ισόπαλο 0-0 ολοκληρώθηκε το σημαντικότερο παιχνίδι του Σαββάτου για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος, με τον Αστέρα Τρίπολης και την ΑΕΚ να μένουν στο 0-0 στο «Θ. Κολοκοτρώνης», σε μια δυνατή αναμέτρηση που διεξήχθη υπό αντίξοες συνθήκες λόγω της συνεχούς βροχόπτωσης.

Σε ένα βαρύ αγωνιστικό χώρο λοιπόν, με αρκετό νερό στο τερέν, οι παίκτες των δύο ομάδων δυσκολεύονταν. Στο 12΄ ο Καραντώνης καταλόγισε πέναλτι σε μαρκάρισμα του Σιμόες στον Βαλιέντε, αλλά πήρε την απόφαση πίσω με τη χρήση του VAR καθώς ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ φάνηκε να βρίσκει την μπάλα.

Η καλύτερη στιγμή στο πρώτο ημίχρονο καταγράφηκε στο 25ο λεπτό, όταν ύστερα από εκτέλεση κόρνερ ο προωθημένος Χριστόπουλος έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Από την πλευρά της, η ομάδα του Γιαννίκη είχε τη σημαντικότερη ευκαιρία της στο 31΄, με τον Άμραμπατ να φεύγει στην πλάτη της άμυνας και να προσπαθεί να περάσει τον Τσιφτσή, αλλά ο τερματοφύλακας των Αρκάδων μπλόκαρε.

Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι κύλησε στο ίδιο μοτίβο περίπου ως το 75ο λεπτό, με τους γηπεδούχους να έχουν κατοχή και στο 68ο λεπτό τον Άλβαρες εκτός περιοχής να υποχρεώνει τον Τσιντώτα να παραχωρεί κόρνερ με εξαιρετική επέμβαση. Τρία λεπτά μετά ήταν η σειρά της Ένωσης να απειλήσει, όταν ο Αραούχο έκανε το σουτ έξω από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε σε κόρνερ.

Οι δύο ομάδες είχαν από μια ακόμη καλή ευκαιρία ως το τέλος, με την ΑΕΚ να είναι καλύτερη στο τελευταίο τέταρτο: ένα σουτ του Κρεσπί στο 82ο λεπτό βρήκε το κεφάλι του Τσιντώτα, ενώ το γκολ του Τζαβέλλα στο 86ο λεπτό ήταν από αντικανονική θέση.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Δημήτρης Καραντώνης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Βαλιέντε, Γκαρθία - Άμραμπατ, Βράνιες, Σιμόες

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Γκαρθία (90΄+4 Τασουλής), Χριστόπουλος, Καστάνιο, Άλβαρες, Βαλιέντε, Μουνάφο (70΄ Ιγκλέσιας), Ριέρα (69΄ Αλί Μπαμπά), Κρέσπι (87΄ Καρμόνα), Σονί (88΄ Μπενίτο), Μπαράλες.

ΑΕΚ (Αργύρης Γιαννίκης): Τσιντώτας, Μισελέν, Μοχαμάντι, Βράνιες, Τζαβέλλας, Σιμάνσκι (61΄ Σάκχοφ), Σιμόες (88΄ Λε Ταλέκ), Μάνταλος (73΄ Γέβτιτς), Άμραμπατ, Τσούμπερ (88΄ Τάνκοβιτς), Αραούχο.

