ΠΑΟΚ – Άρης: Του έδειξε ποιος είναι το αφεντικό… στην πόλη

Ο ΠΑΟΚ ήταν ισοπεδωτικός και «καθάρισε» το παιχνίδι από το πρώτο δεκάλεπτο!

Το τελείωσε, πριν καν... αρχίσει, το αποψινό ντέρμπι, στο PAOK Sports Arena, ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Άρη. Ο «Δικέφαλος», με συνοπτική διαδικασία, υπέταξε, για τη 10η αγωνιστική της Basket League, τον αντίπαλό του με 96-64, φτάνοντας στην 3η νίκη του στο πρωτάθλημα. Η ήττα αποτέλεσε το πρώτο «στραβοπάτημα» για τους «κιτρινόμαυρους», μετά από 3 συνεχή θετικά αποτέλεσματα (σ.σ. κόντρα σε Προμηθέα Πάτρας, Ηρακλή, Περιστέρι).

Ο ΠΑΟΚ ήταν απόλυτα κυρίαρχος στο παρκέ (34 ριμπάουντ, 24 ασίστ, έναντι 21 και 7 αντίστοιχα του Αρη), με επθετική αποτελεσματικότητα (24/35 δίποντα, 11/19 τρίποντα), έχοντας πρώτος σκόρερ τον Ντέιβιντ ΝτιΛίο (16π., 4 ριμπ., 1 ασ., 1 κλ.) . Ξεχώρισαν, επίσης, οι Βλάντο Γιάνκοβιτς (14π., 5 ριμπ., 5 ασ.), Βαγγέλης Μάντζαρης (13π., 7 ασ.).

Ο Άντονι Κάουαν πέτυχε τους περισσότερους πόντους για τον Άρη (17π.)

Τα δεκάλεπτα: 29-6, 54-26, 76-51, 96-64

Ισοπεδωτικός με το... καλησπέρα ο ΠΑΟΚ, «έπνιξε» τον αντιπαλό του αμυντικά (ζώνη) και επιθετικά, με συνέπεια το 15-0 στο 4’ και τους Γιάνκοβιτς, ΝτιΛίο, Τζόουνς, Μάντζαρη να βάζουν, με άνεση, την μπάλα στο καλάθι.

Ο Αρης πέτυχε το πρώτο του καλάθι με τον Τζούστον, για να «απαντήσει» ο «Δικέφαλος» με επιμέρους 16-4 και να αποκτήσει «αέρα» 25 πόντων στο 11’ (31-6). Διαφορά που συνέχισε να έχει αυξητικές τάσεις, φτάνοντας στο 18’ στο +30 (49-19).

Τυπικό χαρακτήρα είχε το δεύτερο μισό της αναμέτρησης, με τον ΠΑΟΚ να «ξεφεύγει» μέχρι και με +34 πόντους (96-62), λιγο πριν το φινάλε και τον Αρη να προσπαθεί φιλότιμα, στο ενδιάμεσο, να «ψαλιδίσει» τη διαφορά.

Διαιτητές: Φούφης, Ζαχαρής, Μαγκλογιάννης

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Λοβ 12 (2), ΝτιΛίο 16 (4), Μάντζαρης 13 (2), Τζόουνς 10, Γιάνκοβιτς 14, Χριστοδούλου 4, Γκρίφιν, Μ. Καμπερίδης, Καμαριανός 4, Γ. Καμπερίδης 6 (2), Τολιόπουλος 7 (1), Ογκμπέιντε 10

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Τζούστον 6, Κάουαν 17 (3), Σιδηροηλίας, Πουλιανίτης, Λόκετ, Νετζήπογλου 6, Γουίλιαμς 10 (2), Χάνλαν 12 (1), Κέλι 13 (2), Κώττας

