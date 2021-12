Κόσμος

Ουκρανία: “Τελεσίγραφο” Μπάιντεν στον Πούτιν

Τι είπε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ για την προειδοποίηση του στον Ρώσο ομόλογο του, αναφορικά με τις εξελίξεις που φαίνεται να δρομολογεί η Μόσχα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε πως κατέστησε σαφές στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν πως η Ρωσία θα καταβάλει "τρομερό τίμημα" και θα αντιμετωπίσει καταστροφικές οικονομικές συνέπειες αν εισβάλει στην Ουκρανία.

Ο Μπάιντεν δήλωσε στους δημοσιογράφους πως η πιθανότητα αποστολής στρατευμάτων των ΗΠΑ για χερσαία πολεμική επιχείρηση σε περίπτωση ρωσικής εισβολής "δεν ήταν ποτέ στο τραπέζι", αν και θα απαιτείτο από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ να στείλουν περισσότερες δυνάμεις στις χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ προκειμένου να ενισχύσουν την άμυνά τους.

"Κατέστησα απολύτως σαφές στον πρόεδρο Πούτιν... πως αν κινηθεί στην Ουκρανία, οι οικονομικές συνέπειες για την οικονομία του θα είναι καταστροφικές, καταστροφικές", είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Μπάιντεν, που είχε βιντεοδιάσκεψη δύο ωρών με τον Πούτιν μέσα στην εβδομάδα, δήλωσε πως είπε στον Ρώσο πρόεδρο σαφώς πως η θέση της Ρωσίας στον κόσμο θα αλλάξει "εμφανώς" στην περίπτωση μιας εισβολής στην Ουκρανία.

