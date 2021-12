Κόσμος

Βουλγαρία: η κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον Πέτκοφ

Ανακοινώθηκε από τον εντολοδόχο Πρωθυπουργό η σύνθεση της κυβέρνησης συνεργασίας, με τος πέντε Αντιπροέδρους.

Ο εντολοδόχος πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Κίριλ Πέτκοφ ανακοίνωσε την σύνθεση της μελλοντικής κυβέρνησης, η οποία θα έχει πέντε αντιπροέδρους και υπουργούς που όρισαν οι τέσσερις εταίροι του συνασπισμού: Συνεχίζουμε την αλλαγή (CC), Υπάρχει τέτοιος λαός (TISP), Βουλγαρικό Σοσιαλιστικό Κόμμα (BSP) και Δημοκρατική Βουλγαρία (DB).

Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης:

Πρωθυπουργός: Κίριλ Πέτκοφ

Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών: Ασέν Βασίλεφ

Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αρμόδια για την Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα: Καλίνα Κονσταντίνοβα

Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Βιομηχανίας: Κορνέλια Νίνοβα

Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων: Γκρόζνταν Καράντζοφ

Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Περιβάλλοντος και Υδάτων: Μπόρισλαβ Σάντοφ

Υπουργός Εσωτερικών: Μπόικο Ράσκοφ (CC)

Υπουργός Εξωτερικών: Τεοντόρα Γκεντσόφσκα (TISP)

Υπουργός Άμυνας: Στέφαν Γιάνεφ (CC)

Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής: Γκεόργκι Γκίοκοφ (BSP)

Υπουργός Δικαιοσύνης: Ναντέζντα Γιορντάνοβα (DB)

Υπουργός Παιδείας και Επιστήμης: Νικολάι Ντέντοφ (CC)

Υπουργός Υγείας: Ασένα Σερμπέζοβα (CC)

Υπουργός Πολιτισμού: Ατανάς Ατανάσοφ (CC)

Υπουργός Γεωργίας: Ιβάν Ιβάνοφ (BSP)

Υπουργός Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών: Νικολάι Σούμπεφ (CC)

Υπουργός Καινοτομίας και Ανάπτυξης: Ντάνιελ Λόρερ (CC)

Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Μποζίνταρ Μποζάνοφ (DB)

Υπουργός Ενέργειας: Αλεξάντερ Νικόλοφ (TISP)

Υπουργός Τουρισμού: Χρίστο Προντάνοφ (BSP)

Υπουργός Αθλητισμού: Ραντόστιν Βασίλεφ (TISP)

Σε δηλώσεις μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης, ο Πέτκοφ είπε πως το μότο του είναι "Μηδενική ανοχή στη διαφθορά και πλήρης διαφάνεια. Φιλοδοξία μας είναι να ασκήσουμε τη διακυβέρνηση της Βουλγαρίας για τέσσερα χρόνια".

Απαντώντας σε ερώτηση πώς η δεδηλωμένη πρόθεσή του να μειώσει τη διοίκηση συνδυάζεται με τον αυξημένο αριθμό υπουργείων, ο Πετκόφ είπε πως τα υπουργεία θα είναι περισσότερα αλλά το προσωπικό τους δεν θα αυξηθεί και πρόσθεσε πως τα υπουργεία θα λειτουργήσουν σε μεγάλο βαθμό με το υπάρχον προσωπικό.

"Η ιδέα μας είναι να μειωθούν τα διοικητικά βάρη για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες και δεν πρόκειται να αυξήσουμε το προσωπικό της διοίκησης. Ο λόγος που υπάρχουν περισσότερα υπουργεία είναι πως θέλουμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης", είπε.

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση για την πολιτική της κυβέρνησής του απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία, ο Πέτκοφ είπε πως η βουλγαρική θέση "παραμένει ως έχει αλλά αυτό που θέλουμε είναι να σημειώσουμε πρόοδο. Δεν θέλουμε να συνεχίσουμε με τα συνθήματα και από τις δύο πλευρές των συνόρων. Θέλουμε να καθίσουμε μαζί, να εργαστούμε σε ομάδες στους διάφορους τομείς και να διασφαλίσουμε ότι προχωράμε σε σχέσεις καλής γειτονίας μέσω κοινής εργασίας και καλής επικοινωνίας".

