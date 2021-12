Οικονομία

Μεταβιβάσεις ακινήτων: “φθηνές” για ακόμη 50 ημέρες

Άμεσα κατατίθεται η τροπολογία στην Βουλή. Οι λόγοι που οδήγησαν στην νέα διορία και το πλήθος αιτημάτων προς το Υπουργείο Οικονομικών.

«Παράθυρο» 50 ημερών θα έχουν οι φορολογούμενοι για την ολοκλήρωση φθηνών μεταβιβάσεων ακινήτων. Το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει άμεσα σε χορήγηση παράταση έως το τέλος του επόμενου μήνα, έτσι ώστε να γίνονται οι μεταβιβάσεις ακινήτων με τις υφιστάμενες αντικειμενικές αξίες και όχι με τις νέες που θα ισχύσουν από το νέο έτος και οι οποίες σε ένα μεγάλο βαθμό είναι αυξημένες.

Η εικόνα που υπάρχει αυτή την στιγμή στην αγορά είναι ότι επικρατεί το αδιαχώρητο σε συμβολαιογραφικά γραφεία, εφορίες, υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία και είναι εκ των πραγμάτων αναγκαίο να δοθεί αυτή η παράταση διότι το σύστημα δεν μπορεί να διεκπεραιώσει όλον αυτόν τον όγκο δουλειάς.

Ένας από τους λόγους που έχει συσσωρευτεί μεγάλος όγκος δουλειάς, είναι και η πανδημία η οποία δεν επιτρέπει σε πολλούς φορολογούμενους να ολοκληρώσουν την συλλογή των δικαιολογητικών σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Οι φορολογούμενοι τρέχουν αυτή την περίοδο προκειμένου να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά (Πιστοποιητικό Τέλους Ακίνητης Περιουσίας - ΤΑΠ, βεβαίωση μηχανικού κ.λπ.)

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στο υπουργείο Οικονομικών έχουν φτάσει όλο το προηγούμενο διάστημα πλήθος αιτημάτων για παράταση, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι με σημαντικές επιβαρύνσεις, από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών από την Πρωτοχρονιά.

Ο ινέες αντικειμενικές αξίες, εμφανίζονται αυξημένες έως και 250% σε έναν μεγάλο αριθμό περιοχών που αγγίζουν τις 7.000 σε όλη τη χώρα.

Πριν από λίγες ημέρες ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας επιβεβαίωσε την πρόθεση του υπουργείου να δοθεί παράταση, τονίζοντας ότι «μέσα στις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία θα δίνεται μια ρεαλιστική παράταση».

Το μέτρο αφορά και εκείνους που θέλουν να κάνουν γονικές παροχές, οι οποίες και είναι αφορολόγητες έως τα 800.000 ευρώ. Και αυτό διότι οι φορολογούμενοι θέλουν να τις κλείσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 καθώς η αύξηση των αντικειμενικών αξιών «φουσκώνει» τα έξοδα που συνοδεύουν τις μεταβιβάσεις.

Στο μεταξύ ψηφιακά θα γίνονται από Δευτέρα οι δηλώσεις φόρου δωρεών και γονικών παροχών και θα υποβάλλονται μέσω του myProperty. Μέσω της ψηφιακής εφαρμογής, υποβάλλονται αρχικές δηλώσεις για δωρεές ακινήτων, που βρίσκονται εντός αντικειμενικού συστήματος, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο μεταβιβάζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο δωρεάς ή γονικής παροχής. Μάλιστα, από τις 20 Δεκεμβρίου, οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται υποχρεωτικά ψηφιακά.

Σε ό,τι αφορά δηλώσεις, που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες ΔΟΥ σε έντυπη μορφή, εξακολουθούν να ισχύουν και διεκπεραιώνονται κανονικά, εκτός αν οι συμβαλλόμενοι τις ανακαλέσουν.

