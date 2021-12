Οικονομία

Σκρέκας - Φυσικό αέριο: αύξηση της έκπτωσης στους καταναλωτές

Τι είπε για την ενεργειακή κρίση και την στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Τι θα ισχύσει για τις επιδοτήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα. Ποια κριτήρια θα αλλάξουν.

Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί ένας πενταψήφιος αριθμός έκτακτης ανάγκης ενεργειακής αλληλεγγύης, όπου οι πολίτες που βρίσκονται σε δυσμενή θέση θα μπορούν να μιλήσουν για να διαχειριστούν το ποσό που καλούνται να πληρώσουν και να μην τους κοπεί το ρεύμα.

Για τις αυξήσεις των τιμών στην ενέργεια και τις επιδοτήσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων, μίλησε στον ΣΚΑΪ ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, λέγοντας πως η επιδότηση για το ρεύμα έχει χρονικό ορίζοντα μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, ωστόσο, εάν το επόμενο διάστημα συνεχιστούν οι εκρηκτικές αυξήσεις στις τιμές, η ενίσχυση θα παραμείνει, κυρίως για τους πιο ευάλωτους.

«Η Ευρώπη λέει ότι πρέπει να μπουν κάποια κριτήρια για να βοηθηθούν οι οικογένειες που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Εξετάζουμε ποια είναι αυτά τα κριτήρια», είπε ο κ. Σκρέκας.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εξήγησε ότι το μεγάλο πρόβλημα της αύξησης της τιμής του ρεύματος προέρχεται από τις αυξήσεις στην τιμή του φυσικού αερίου, καθώς «η τιμή του αερίου αυξήθηκε 4 και 5 φορές από την περσινή χρονιά».

«Για το φυσικό αέριο μέχρι τώρα έχει δοθεί 15% έκπτωση στα νοικοκυριά, όμως», όπως είπε ο κ. Σκρέκας, «αυτό δεν αρκεί, γι’ αυτό θα αυξηθεί. Ο ακριβής αριθμός της έκπτωσης θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες».

Τόνισε μάλιστα ότι η έκπτωση θα συνεχιστεί στο πρώτο τρίμηνο του νέου έτους.

Επίσης, όπως επανέλαβε, τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί ο πενταψήφιος αριθμός έκτακτης ανάγκης ενεργειακής αλληλεγγύης, τον οποίο πολίτες θα καλούν όταν βρίσκονται σε δυσμενή θέση, ώστε μέσα σε λίγες ώρες να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση.

