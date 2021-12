Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Αυστραλία: μείωση του χρόνου για την τρίτη δόση

Τι αποφάσισαν οι Αρχές για το διάστημα ανάμεσα στην δεύτερη και την "αναμνηστική δόση". Ιδιαίτερα μεγάλο το ποσοστό των ενήλικων εμβολιασμένων στην χώρα.

Την μείωση του διαστήματος μεταξύ της δεύτερης δόσης του εμβολίου για τον κορονοϊό και της αναμνηστικής δόσης αποφάσισαν οι αρχές της Αυστραλίας λόγω της αύξησης των κρουσμάτων της μετάλλαξης Όμικρον.

Μέχρι πρότινος η Αυστραλία προσέφερε τρίτη, ενισχυτική δόση εμβολίου σε όλους όσοι είναι άνω των 18 ετών έξι μήνες μετά τη δεύτερη.

«Μια ενισχυτική δόση πέντε μήνες ή περισσότερο μετά τη δεύτερη θα διασφαλίσει ότι η προστασία από την αρχική αγωγή θα είναι ακόμη ισχυρότερη και ότι θα διαρκέσει περισσότερο και αναμένεται να βοηθήσει στον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού», επεσήμανε ο υπουργός Υγείας, Γκρεγκ Χαντ.

«Τα στοιχεία από το Ισραήλ δείχνουν ότι οι ενισχυτικές δόσεις βοηθούν στη μείωση του ποσοστού μόλυνσης σε όλες τις ομάδες, της σοβαρής νόσησης σε όσους είναι άνω των 40 ετών και του θανάτου σε όσους είναι άνω των 60 ετών», πρόσθεσε.

Στην Αυστραλία ως ενισχυτική δόση θα χρησιμοποιηθούν τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna.

Η χώρα ήδη έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστό εμβολιασμού παγκοσμίως, με σχεδόν το 90% του πληθυσμού της άνω των 16 ετών να έχει ανοσοποιηθεί πλήρως. Παράλληλα περίπου το 70% των εφήβων ηλικίας 12 με 15 ετών έχει επίσης εμβολιαστεί πλήρως.

Ωστόσο σήμερα εντοπίστηκαν στην Αυστραλία 1.556 κρούσματα κορονοϊού.

Συνολικά στην Αυστραλία έχουν καταγραφεί περίπου 229.000 κρούσματα covid-19 και 2.100 θανάτους.

