Πολιτική

“Πρωινοί Τύποι” - Αμυράς: οι δασωθέντες αγροί και τα 6 “απάτητα βουνά” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποια βουνά θα απαγορευτεί κάθε εργασία, ακόμη και η διάνοιξη δρόμων. Τι είπε ο Υφυπ. Περιβάλλοντος για την εξέταση των ενστάσεων για τους δασικούς χάρτες.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 ήταν το πρωί της Κυριακής ο Γιώργος Αμυράς.

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρίσκεται στην Εύβοια, για την επιθεώρηση των έργων αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος μετά τις φωτιές του καλοκαιριού και όπως είπε τα έργα προχωρούν με ταχύτητα και πως «προηγούνται τα αντιδιαβρωτικά έργα για να συγκρατήσουμε τα εδάφη και ακολουθούν τα αντιπλημμυρικά που είναι πιο δύσκολα».

Ο κ. Αμυράς είπε πως «νομοθετούμε για κάτι που “καίει” πάρα πολύ κόσμο: τους δασωθέντες αγρούς. Χωράφια που καλλιεργούσαν οι παππούδες μας και φαίνεται αυτό από τις αεροφωτογραφίες πχ. του 1946, αλλά στην συνέχεια εγκαταλείφθηκαν και «δασώθηκαν», πλέον αποχαρακτηρίζονται από δασικά. Έτσι, 7 εκατομμύρια στρέμματα θα επανέλθουν ως αγροτικές εκτάσεις και δεν θα είναι πλέον δασικές. Υπήρχαν χωράφια που είχαν μόνο ασπάλαθους, με ύψος 20 εκατοστών και τίποτα άλλο και θεωρούνταν δασικά. Με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, αυτό αλλάζει».

«Από τον Μάρτιο και μετά, ο κόσμος θα μπορεί να κάνει τις ενστάσεις του», είπε ο Γιώργος Αμυράς, προσθέτοντας πως «βγάζουμε από τους δασωθέντες αγρούς τον χαρακτηρισμό του δασικού, γιατί θέλουμε ο κόσμος, οι νέοι άνθρωποι κυρίως, να επιστρέψουν σε καλλιέργειες και μάλιστα δυναμικές και με εξωστρέφεια».

«Οι Επιτροπές εξέτασης των ενστάσεων, που αποτελούντα από έναν νομικό, έναν μηχανικό και έναν δασολόγο, έχουν συσταθεί και πάλι. Έχουμε πάνω από 150 επιτροπές που ξεκαθαρίζουν υποθέσεις προηγούμενων ετών και απαντούν σε πολίτες. Έχουμε βάλει μια σειρά στα πράγματα», ανέφερε ο Υφυπουργός, ερωτηθείς για τις ενστάσεις για τους δασικούς χάρτες.

Ακόμη, αναφερόμενος στο πρόγραμμα για τα «απάτητα βουνά», ο κ. Αμυράς είπε «Αύριο υπογράφουμε μια υπουργική απόφαση για τα “απάτητα βουνά” και θέτουμε σε καθεστώς απόλυτης προστασίας έξι βουνά, που είναι: ο Σμόλικας, η Τύμφη, τα Λευκά όρη στην Κρήτη, το όρος Χατζή στα Τρίκαλα, ο Σάος στην Σαμοθράκη και ο Ταϋγετος. Όπως τα βρήκαμε από το παρελθόν, έτσι θα τα δώσουμε στις επόμενες γενιές».

Μάλιστα, όπως ξεκαθάρισε, «αν έχει δοθεί άδεια για έργο εκεί, δεν θα προχωρήσει. Θα σταματήσει το έργο. Θα υπάρχει απαγόρευση διάνοιξης δρόμων, με στόχο τα βουνά να μείνουν απάτητα και αυτό είναι κάτι στο οποίο πρωτοπορεί η Ελλάδα».

Τέλος, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σημείωσε πως ξεκινούν αναδασώσεις με φύτευση συνολικά 20 εκατομμυρίων δέντρων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.





Ειδήσεις σήμερα:

Δώρο Χριστουγέννων: Πότε θα καταβληθεί - Πως να το υπολογίσετε

Μεταβιβάσεις ακινήτων: “φθηνές” για ακόμη 50 ημέρες

Σκρέκας - Φυσικό αέριο: αύξηση της έκπτωσης στους καταναλωτές