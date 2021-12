Κόσμος

Σικελία: κατάρρευση πολυκατοικίας με νεκρούς και αγνοούμενους (εικόνες)

Πολλοί ένοικοι του σπιτιού, ανάμεσα τους παδιιά, εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε ακόμη αγνοούνται μετά την κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας, η οποία προκλήθηκε από έκρηξη στην πόλη Ραβανούσα της Σικελίας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των τοπικών αρχών. Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για δύο νεκρούς και επτά αγνοούμενους.

Οι διασώστες, με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων, εντόπισαν στα ερείπια ζωντανές δύο γυναίκες. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των αγνοούμενων, έγραψε στο Twitter μέλος της Πολιτικής Προστασίας. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των αγνοούμενων, έγραψε στο Twitter μέλος της Πολιτικής Προστασίας.

Η τραγωδία, που σημειώθηκε χθες Σάββατο το βράδυ, φαίνεται ότι οφείλεται σε έκρηξη σε σωλήνα μεταφοράς φυσικού αερίου, επεσήμαναν οι αρχές, προσθέτοντας ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση έδειξαν ένα βουνό από συντρίμμια και δοκάρια στο έδαφος. Γειτονικά κτίρια έχουν επίσης υποστεί ζημιές από την έκρηξη. Η τραγωδία, που σημειώθηκε χθες Σάββατο το βράδυ, φαίνεται ότι οφείλεται σε έκρηξη σε σωλήνα μεταφοράς φυσικού αερίου, επεσήμαναν οι αρχές, προσθέτοντας ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό. Μετά την έκρηξη ο δήμαρχος της Ραβαούσα, ο Καρμέλο ντ’ Άντζελο, απηύθυνε έκκληση μέσω Facebook «προς όσους διαθέτουν φτυάρια και μπουλντόζες». «Πρόκειται για μια καταστροφή», σχολίασε. Περίπου 50 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, πρόσθεσε μιλώντας στο Rainews24.

Esplosione a Ravanusa, decine e decine di vigili del fuoco al lavoro tra le macerie https://t.co/ORCpbPpir2 pic.twitter.com/8XobOG2RIZ — La Sicilia (@lasiciliait) December 12, 2021

"Πιθανόν αέριο συσσωρεύθηκε σε μια κοιλότητα. Ένας τυχαίος καταλύτης --ένα αυτοκίνητο, μια ηλεκτρική συσκευή, ένας ανελκυστήρας-- ενδέχεται στη συνέχεια να προκάλεσε την έκρηξη αυτού του θύλακα αερίου", σχολίασε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Rainews 2 ο επικεφαλής της πυροσβεστικής του Αγκριτζέντο Τζουζέπε Μερεντίνο.