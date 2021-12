Πολιτική

ΚΙΝΑΛ - Παπανδρέου: σήμερα όλοι στις κάλπες (βίντεο)

Τι δήλωσε ο ένας εκ των διεκδικητών της ηγεσίας του Κινήματος Αλλαγής, μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος

Το εκλογικό του δικαιώμα στις εσωκομματικές εκλογές του ΚΙΝΑΛ άσκησε γύρω στις 11:00 της Κυριακής ο Γιώργος Παπανδρέου.

Μετά την ψηφοφορία, ο υποψήφιος για την προεδρία του Κινήματος Αλλαγής, δήλωσε στους δημοσιογράφους, «την περασμένη Κυριακή, με τη μεγάλη συμμετοχή που είχαμε, στείλαμε μήνυμα ελπίδας για μια μεγάλη παράταξη, που θα είναι ευεργετική για τον τόπο».

«Σήμερα, όλοι στις κάλπες, όλοι οι δημοκράτες στις κάλπες, ψηφίζουμε για μια ισχυρή ηγεσία του κινήματος, με ισχυρή φωνή στη βουλή, για μια δίκαιη και πράσινη κοινωνία. Από αύριο έχουμε πολλή δουλειά, νέους αγώνες, θα συνεχίσουμε τους αγώνες για την Ελλάδα της δικαιοσύνης, της προκοπής και της ανθρωπιάς», κατέληξε ο κ. Παπανδρέου.

