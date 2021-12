Πολιτική

ΚΙΝΑΛ - Ανδρουλάκης: ζητώ συμμετοχή και καθαρή εντολή

Γύρω στις 11:30 άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα, ο υποψήφιος Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής

«Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για την πατρίδα μας, την δημοκρατική παράταξη και το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα τα όνειρα, οι ελπίδες και οι προσδοκίες όλων των γενεών ενώνονται», ανέφερε σε δήλωση του μετά από την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ψήφισε στο Περιστέρι.

Όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, που ήρθε πρώτος στον πρώτο γύρο των εκλογών για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, «ζητώ ξανά και αυτή την Κυριακή μεγάλη συμμετοχή απο τους προοδευτικούς δημοκράτες που ήρθαν και την πρώτη Κυριακή. Ζητώ καθαρή εντολή για να ξανακάνουμε όλοι μαζί, ισχυρή και περήφανη την δημοκρατική παράταξη».

