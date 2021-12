Κοινωνία

Νίκαια: Aπόπειρα βιασμού κατήγγειλε 22χρονη

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.

Να βιάσουν μία 22χρονη, επιχείρησαν στις 2 τα ξημερώματα της 6ης Δεκεμβρόυ τέσσερα άτομα, στη συμβολή των οδών Καρακολουξή και Τσαλδάρη στη Νίκαια.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, η νεαρή κοπέλα κατάφερε να γλυτώσει από τους δράστες όταν μία διερχόμενη γυναίκα που άκουσε τις φωνές της προσέτρεξε σε βοήθεια.

Οι τέσσερις άνδρες όταν αντιλήφθηκαν τη γυναίκα τράπηκαν σε φυγή.

Η νεαρή κοπέλα κατήγγειλε το περιστατικό στην Ασφάλεια της Νίκαιας, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση, δίνοντας την περιγραφή των δραστών, που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.

