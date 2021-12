Κοινωνία

Κακοκαιρία: νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από χείμαρρο

Η σορός της άτυχης γυναίκας εντοπίστηκε μετά απο πολύωρες έρευνες, σε απόσταση χιλιομέτρων από το σημείο που χάθηκε.

Φονική ήταν η κακοκαιρία που έπληξε την Ελλάδα το Σάββατο.

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε σήμερα το πρωί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία η σωρός της άτυχης γυναίκας, γνωστής Παιδιάτρου από την Κατερίνη, 1,5 χλμ. μακρύτερα από το αυτοκίνητό της.

Τα ορμητικά νερά του ρέματος της Ζλιάνας παρέσυραν αυτοκίνητο που οδηγούσε η άτυχη γυναίκα.

Το αυτοκίνητο της θανούσας βρέθηκε πρώτο.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 8:00 σήμερα το πρωί κλιμάκια της Πυροσβεστικής εντόπισαν το όχημά της στην περιοχή Σκοτίνα Πιερίας.

Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε και το άψυχο σώμα της γυναίκας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.





