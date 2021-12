Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Νεκρός σε συρόμενη πόρτα: ποιος ήταν ο άνδρας που σκοτώθηκε

Ενα παιδί μόλις τριών ετών αφήνει πίσω του ο άνδρας που έχασε την ζωή του στο δυστύχημα.

Συγκλονισμένη η Θεσσαλονίκη από τη νέα τραγωδία που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή του Ωραιοκάστρου και στην οδό Θερμαϊκού.

Ήταν λίγο μετά τις 6:00 το απόγευμα όταν ;ο 34χρονος ιδιοκτήτης της φαρμακαποθήκης, στην προσπάθειά του να κλείσει τη συρόμενη μεταλλική πόρτα της εισόδου, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σφηνώθηκε σε αυτήν με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Τον άτυχο άνδρα εντόπισε λίγο αργότερα διερχόμενος πολίτης που ειδοποίησε Αστυνομία και Πυροσβεστική όμως, δυστυχώς ήταν ήδη αργά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, o 34χρονος ήταν πατέρας ενός τρίχρονου αγοριού.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η νέα τραγωδία διερευνώνται από τις Αρχές.

