Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ρωσία: νέο “φράγμα… έσπασαν” τα κρούσματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Οκτώβριος ο πιο φονικός μήνας της πανδημίας μέχρι στιγμής για τη Ρωσία.

Ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων της Covid-19 στη Ρωσία υπερβαίνει πλέον τα 10 εκατομμύρια, έδειξαν σήμερα τα δεδομένα που ανακοινώθηκαν από τη δύναμη κρούσης την οποία έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση εναντίον του κορονοϊού, όμως το τελευταίο κύμα της πανδημίας έχει χάσει την ορμή του και ο αριθμός των θανάτων μειώνεται.

Ο αριθμός των μολύνσεων μέσα σε 24 ώρες και ο απολογισμός των θανάτων μειώνονται αμφότεροι μετά τον Οκτώβριο, που ήταν για τη Ρωσία ο πιο φονικός μήνας της πανδημίας μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ρόιτερ.

Σήμερα η Ρωσία ανακοίνωσε 29.929 νέα κρούσματα του κορονοϊού τις τελευταίες 24 ώρες, το χαμηλότερο αριθμό μολύνσεων μέσα σε μία ημέρα από τις 13 Οκτωβρίου, ανεβάζοντας τον επίσημο αριθμο των κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας σε 10.016.896.

Η Ρωσία ανακοίνωσε επίσης 1.132 θανάτους που σχετίζονται με τον ιό, το χαμηλότερο αριθμό από τα τέλη Οκτωβρίου. Ο επίσημος συνολικός απολογισμός των νεκρών στη Ρωσία είναι 289.483. Ωστόσο οι υπολογισμοί του Ρόιτερ δείχνουν πως είναι πολύ υψηλότερος και πως ήδη υπερβαίνει τις 578.000.

Ο συνολικός πληθυσμός της Ρωσίας είναι περίπου 144 εκατομμύρια.

Η χώρα ετοιμάζεται τώρα για ενδεχόμενη περαιτέρω αύξηση των μολύνσεων λόγω της παραλλαγής Όμικρον. Στα τέλη Νοεμβρίου, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να εξασφαλίσει προμήθειες φαρμάκων, οξυγόνου και νοσοκομειακές κλίνες για να αντιμετωπίσει την πολύ μεταδοτική παραλλαγή Όμικρον.

Ο Αλεξάντρ Γκίντσμπουργκ, επικεφαλής του Ινστιτούτου Γκαμαλέγια που παρήγαγε το εμβόλιο Sputnik V, δήλωσε πως 10 ημέρες θα είναι αρκετές για να δοκιμασθεί η αποτελεσματικότητα του δημοφιλέστερου εμβολίου της Ρωσίας κατά του νέου στελέχους Όμικρον, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ειδήσεις σήμερα:

“Πρωινοί Τύποι” - Αμυράς: οι δασωθέντες αγροί και τα 6 “απάτητα βουνά” (βίντεο)



Μεταβιβάσεις ακινήτων: “φθηνές” για ακόμη 50 ημέρες

Σκρέκας - Φυσικό αέριο: αύξηση της έκπτωσης στους καταναλωτές