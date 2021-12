Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πέθανε ο Δημήτρης Γεωργακόπουλος

Θρήνος στην οικογένεια και τους συναδέλφους του, σκόρπισε το άγγελμα του θανάτου του Δημήτρη Γεωργακόπουλου, από επιπλοκές του κορονοϊού.

Δυστυχώς, δεν έχει τέλος η θλιβερή λίστα θανάτων από κορονοϊό και σε μεγάλο βαθμό ο αριθμός αυτός αφορά ανεμβολίαστους.

Μάλιστα, αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε χαρακτηριστικά ότι οι μη εμβολιασμένοι "πεθαίνουν άσκοπα" από την Covid-19, αναφέροντας τις παγκόσμιες ανισότητες εμβολίων ως ένα από τα κύρια εμπόδια στην ανοσοποίηση περισσότερων ανθρώπων έναντι του ιού.

Άλλος ένα άνθρωπος έχασε τη μάχη με τον ιό στην πόλη του Βόλου.

Πρόκειται για γιατρό - ακτινολόγο- που νοσηλεύονταν στο Νοσοκομείο Βόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είχε εμβολιαστεί και η κατάσταση της υγείας του ήταν επιβαρυμένη.

