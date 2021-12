Πολιτική

Μητσοτάκης: λυπάμαι για την ποιότητα της αντιπολίτευσης

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και έκανε λόγο για αυτοδυναμία.

«Νομίζω ότι προσθέτει μεγάλα αποθέματα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας να γνωρίζουν όλοι ότι ο εκλογικός κύκλος είναι σταθερός», επισημαίνει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής».

Τονίζει ότι «η πρόοδος είναι πάνω απ' όλα η αλλαγή, είναι η δυνατότητα προσαρμογής σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει με πολύ γρήγορους ρυθμούς». Ακόμη εξηγεί τι σημαίνει για τον ίδιο «πραγματική προοδευτική διακυβέρνηση», επισημαίνει πως αναζητά «ένα πολιτικό σύστημα το οποίο να είναι ανταγωνιστικό στο επίπεδο των εκλογών», αλλά και ότι «μια αυτοδύναμη κυβέρνηση έχει άλλες δυνατότητες ευελιξίας και ταχύτητας στην εφαρμογή της πολιτικής της».

Ο πρωθυπουργός απαντά επίσης σχετικά με το ενδεχόμενο εξαγωγής της κρίσης που διέρχεται η Τουρκία αλλά και για τα πολύ σημαντικά ζητήματα της πανδημίας.

Επισημαίνει ότι «λυπάται για την ποιότητα της αντιπολίτευσης», υπογραμμίζει τον δυναμικό χαρακτήρα τού υγειονομικού εφιάλτη που ζούμε αλλά και τις δυνατότητες αναπροσαρμογής που έχει επιδείξει η κυβέρνηση και μιλά επίσης αναλυτικά για τις εξελίξεις στην οικονομία, υπογραμμίζοντας πως σκοπός της κυβέρνησης είναι «να πάμε από μια ταχύτατη ανάκαμψη σε μια διατηρήσιμη ανάπτυξη προς όφελος όλων των πολιτών».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει ακόμη απαντήσεις για την παγκόσμια κρίση τιμών και τις πρωτοβουλίες-παρεμβάσεις της κυβέρνησης προς αντιμετώπιση των συνεπειών της, για τις προτάσεις που έχει καταθέσει για το Σύμφωνο Σταθερότητας αλλά και για τις «ενεργητικές πολιτικές εργασίας» που όπως λέει «εκεί θέλω να διαθέσουμε πολλούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης».

Τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, σχολίασε με ανάρτηση του στο twitter, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος.

Την ύπαρξη 100 νεκρών την ημέρα τη λες ταλαιπωρία μόνο αν είσαι εντελώς αναίσθητος. Για άλλη μια φορά όχι απλά αδιαφορεί μπροστά στον ανθρώπινο πόνο αλλά επιλέγει να προσβάλλει τη κοινωνία. https://t.co/VhTvqnIIRB — Νάσος Ηλιόπουλος (@n_iliopoulos) December 12, 2021

Αναλυτικά όλη η συνέντευξη του Πρωθυπουργού

