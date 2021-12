Κοινωνία

Κυπαρισσία: αυτοκτόνησε ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία και το τσιμέντωμα της Μόνικα

Νεκρός στο κελί του βρέθηκε ο Ρουμάνος που κατηγορείται για τη γυναικοκτονία και το τσιμέντωμα της Μόνικα , που βρέθηκε στην αυλή της, στην Κυπαρισσία.

Τέλος στη ζωή του έβαλε ο άνδρας που κατηγορείται για τη γυναικοκτονία και το τσιμέντωμα της Μόνικα Γκιους, η οποία βρέθηκε τσιμεντωμένη στην αυλή του σπιτιού της, στην Κυπαρισσία.

Ο 39χρονος Ρουμάνος βρέθηκε νεκρός στο κελί του, στις φυλακές Ναυπλίου.

Από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει πως πρόκειται για αυτοκτονία, καθώς βρέθηκε απαγχονισμένος στην τουαλέτα του κελιού του.

Τη στιγμή της αυτοχειρίας ήταν μόνος του στο κελί, αφού οι συγκρατούμενοί του είχαν αναλάβει εργασίες στη φυλακή.

Ο προφυλακισμένος 39χρονος δεν είχε εκφράσει πρόθεση για αυτοχειρία σε κάποιος εντός ή εκτός των φυλακών.

Όπως έγραψε, ωστόσο μεταξύ άλλων ο δικηγόρος του Βασίλης Νουλέζας σε ανάρτησή του, του είχε εξομολογηθεί ότι, «του στοίχισε ότι τα ΜΜΕ που έδειξαν την φωτογραφία του προεξοφλούσαν εξ αρχής την ενοχή του χωρίς να διατηρήσουν την ελάχιστη επιφύλαξη η εν γένει δικονομική μεταχείριση του και το γεγονός ότι του επιτέθηκαν ομαδικά και τον ξυλοκόπησαν δύο φορές αυτοδικώντας συγκρατούμενοι του».

Ο νομικός δήλωσε «ειλικρινά συντετριμμένος και σοκαρισμένος για την θλιβερή, τραγική είδηση», καθώς ο κατηγορούμενος «δεν είχε καν λογοδοτήσει ακόμη στην Δικαιοσύνη.

Η 42χρονη Μόνικα, μητέρα τριών παιδιών, είχε εξαφανιστεί τον περασμένο Φεβρουάριο από το σπίτι όπου έμεναν μαζί με τον κατηγορούμενο για τη δολοφονία της.

Η γυναίκα έπεφτε συχνά θύμα κακοποίησης από τον αλκοολικό σύντροφό της, ο οποίος την ίδια εποχή εξαφανίστηκε προς της Ρουμανία.

Τέσσερις μήνες αργότερα, οι συγγενείς της άρχισαν να την αναζητούν και τον περασμένο Σεπτέμβριο εντοπίστηκε θαμμένο και τσιμεντωμένο το πτώμα της στην αυλή του σπιτιού τους.

Ο 39χρονος παραδόθηκε λίγες εβδομάδες αργότερα στους αστυνομικούς αεροδρομίου της Ολλανδίας.

