Κακοκαιρία: θρήνος, προβλήματα και καταστροφές (εικόνες)

Φονικά αποδείχθηκαν τα κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα. Που έπεσε η περισσότερη βροχή. Ξεχείλισαν ποτάμια, τεράστιες εκτάσεις έγιναν λίμες, ζημιές σε υποδομές και περιουσίες.

Μια νεκρή, μεγάλα προβλήματα και τεράστιες καταστροφές άφησε πίσω του το κύμα κακοκαιρίας, που έπληξε πολλές περιοχές της Ελλάδας το Σάββατο.

Μετά από πολύωρες αναζητήσεις, εντοπίστηκε το μεσημέρι, σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων από το σημείο όπου παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, η σορός της ιατρού από την Κατερίνη, μητέρας τριών παιδιών, που αγνοείτο επί ώρες. Το άψυχο σώμα της βρέθηκε κοντά στο αυτοκίνητο της.

Μεγάλα προβλήματα καταγράφηκαν από την κακοκαιρία, κυρίως σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Ηπείρου, όπου έπεσαν μεγάλες ποσότητες βροχής μέσα σε λίγες ώρες.

Συναγερμός έχει σημάνει από νωρίς το πρωί στη Φθιώτιδα, όπου ο Σπερχειός πλημμύρισε και έφτασε μέχρι τα πρώτα σπίτια από το χωριό Κόμμα, λίγο έξω από τη Λαμία. Η Πολιτική Προστασία πήρε απόφαση εκκένωσης του χωριού και οι πυροσβέστες της 7ης ΕΜΑΚ προσπαθούν με τις βάρκες να προσεγγίσουν τα πλημμυρισμένα σπίτια και να απομακρύνουν με ασφάλεια τους κατοίκους.

«Το ποτάμι δέχτηκε μεγάλο όγκο νερού από τη δυτική Φθιώτιδα και πλημμύρισε. Σε συνεννόηση με την Περιφέρεια εκκενώνουμε το χωριό με τη βοήθεια της ΕΜΑΚ και των πυροσβεστών. Είμαστε όλοι εδώ από τις 5:00΄ το πρωί. Η κατάσταση είναι δύσκολη και προσπαθούμε πρώτα και πάνω απ όλα να μην κινδυνέψουν ανθρώπινες ζωές...», είπε ο Δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος Καραΐσκος

Εύύνος: Έπεσε γέφυρα,του ΟΣΕ - Καθίζηση στην Εθνική Οδό

Σοκ προκαλεί η εικόνα της κατεστραμμένης γέφυρας τους ΟΣΕ στον Εύηνο ποταμό, λόγω της κακοκαιριίας στην δυτική Ελλάδα.

Τα ορμητικά νερά του ποταμού κατάφεραν να την καταστρέψουν. Δυστυχώς υπάρχει και καθίζηση και κλίση στο οδόστρωμα της γέφυρας που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα. Ήδη, από το βράδυ του Σαββάτου, αστυνομικές δυνάμεις έχουν κλείσει τον δρόμο Αντιρρίου- Ιωαννίνων, στο σημείο της γέφυρας του Ευήνου. Η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από την Ιόνια οδό.

Με το πρώτο φως της ημέρας φάνηκε το μέγεθιος του προβλήματος:

"Φούσκωσε" επικίνδυνα ο Πηνειός

Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στις αρχές η γρήγορη άνοδος της στάθμης του Πηνειού ποταμού στο ύψος της Νομής στα Τρίκαλα, λόγω της κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα, μέσα σε λίγες μόνο ώρες η στάθμη ανέβηκε στα 3.75 μ. με όριο πλημμύρας τα 4.75 μ. Όσον αφορά στη στάθμη του Πηνειού στο Διαλεκτό Τρικάλων, έχει αγγίξει το 1.40 μ.

Συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων με επικεφαλής τον αντιπεριφερειάρχη Χρήστο Μιχαλάκη είναι σε επιφυλακή κατά μήκος του ποταμού, προκειμένου να αποφευχθεί η περίπτωση υπερχείλισης. Στο μεταξύ, σε επιφυλακή βρίσκεται και η πολιτική προστασία του Δήμου Τρικκαίων, καθώς και ο Ληθαίος ποταμός ξεκινάει να φουσκώνει επικίνδυνα.

Νωρίτερα, με 22 μηχανήματα η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, προσπαθούσε να αντιμετωπίσει τις καταπτώσεις βράχων στο ορεινό οδικό δίκτυο και τα νερά στο οδόστρωμα, προκειμένου να γίνονται με ασφάλεια οι μετακινήσεις.

Κακοκαιρία - Ήπειρος: πλημμύρισαν τεράστιες εκτάσεις

Σε μία απέραντη λίμνη έχουν μετατραπεί τεράστιες εκτάσεις, ειδικά στους Νομούς Θεσπρωτίας και Πρέβεζας. Οι ποσότητες νερών στον Καλαμά, τον Αχέροντα και τον Λούρο είναι τόσες που οι κοίτες των ποταμών δεν μπορούν να τις συγκρατήσουν. Από το νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου υπερχείλισε ο Αχέροντας στην Γλυκή, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν επιχειρήσεις και εκτάσεις. Δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Δημοτική Ενότητα Φαναρίου. Όλος ο κάμπος έχει μετατραπεί σε απέραντη λίμνη. Ο δρόμος από τη γέφυρα Καστρίου μέχρι τον κόμβο Καναλλακίου έχει κλείσει καθώς καλύφθηκε από τα θολά νερά του ποταμού και από φερτά υλικά.

Πλημμυρισμένοι οι κάμποι της Μενίνας (Νεράιδας) και της Ρίζιανης. Προβλήματα έχουν να αντιμετωπίσουν οι αρχές και στο δρόμο που οδηγεί στο τελωνείο Μαυροματίου, από καταπτώσεις βράχων στο οδόστρωμα. Ήδη στο σημείο βρίσκονται συνεργεία της Π.Ε. Θεσπρωτίας, τα οποία απομακρύνουν τους βράχους από το δρόμο. Ζημιές έχουν προκληθεί σε κτηνοτροφικές μονάδες, επιχειρήσεις και οικείες, ενώ προβλήματα καθιζήσεων και κατολισθήσεων έχουν δημιουργηθεί σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου και κυρίως στις Κοινότητες Παπαδατών, Μελιανών, Πολυσταφύλου, τον Οικισμό Γαλήνη (Γαλατάς), καθώς και στο Θεσπρωτικό, όπου το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών έχει ήδη αποκατασταθεί. Την ίδια ώρα οι χιονοπτώσεις συνεχίζονται στα ορεινά του Νομού Ιωαννίνων. Μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν σε πολλά σημεία ενώ οι οδηγοί θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στις μετακινήσεις και να φέρουν απαραίτητα αντιολισθητικές αλυσίδες.

Ο Καλαμάς έχει υπερχειλίσει και πάλι στη περιοχή των αρχαίων Γιτάνων, πάνω από το υδροηλεκτρικό φράγμα, αλλά και στον κάμπο της Βρυσέλας. Στην περιοχή της Σκάλας Φιλιατών, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, αφού τα νερά του ποταμού έχουν κατακλύσει το οδόστρωμα.

Από την μανία της φύσης δεν ξέφυγε και ο Δήμος Πρέβεζας όχι τόσο η πόλη, αλλά οι Δημοτικές Ενότητες Λούρου και Ζαλόγγου. O Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος είπε τα εξής: ”Μέσα στην πόλη αντέχουμε. Στις Δημοτικές Ενότητες όμως Λούρου και Ζαλόγγου έχουμε τεράστιες ζημιές, αφού υπερχείλισαν τα ποτάμια και -έπνιξαν” εκατοντάδες στρέμματα γης. Εκτός αυτού έχουμε πολλές καθιζήσεις σε διάφορα σημεία. Όλοι είμαστε στους δρόμους”. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Δ.Ε Λούρου Νίκο Παγγέ, ο ποταμός Λούρου είναι στα όρια του, ωστόσο πολλά χωράφια και εκτάσεις έχουν καλυφθεί από νερό και αυτό γιατί υπήρξαν υπερχειλίσεις παράπλευρών ποταμών τα οποία έφραξαν από φερτά υλικά. Ο αντιδήμαρχος Δ.Ε Ζαλόγγου Γιώργος Σαργιάνογλου μιλώντας μας είπε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα σε Καστροσυκιά, Ριζά, Βράχο και στα παράλια του δήμου, ενώ στην Μυρσίνη υπερχείλισε το ποτάμι. Τέλος υπάρχουν καθιζήσεις στην περιοχή του Σκιαδά, για αυτό και οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πυροσβεστική: αναλυτικά στοιχεία για τις κλήσεις ανά περιοχή

Σε ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, που εξεδόθη το μεσημέρι της Κυριακής, αναφέρονται τα εξής:

«Από Ω/07:00/11-12-2021 έως Ω/06:30/12-12-2021 το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχθεί 909 κλήσεις για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων, αφαιρέσεις αντικειμένων και για μεταφορά ατόμων σε ασφαλές σημείο.

Αναλυτικότερα:

Στην Περιφέρεια Αττικής 249 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 118 κοπές δέντρων, 82 αφαιρέσεις αντικειμένων και 3 αντλήσεις υδάτων.

249 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 118 κοπές δέντρων, 82 αφαιρέσεις αντικειμένων και 3 αντλήσεις υδάτων. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 16 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 7 κοπές δέντρων, 1 αφαίρεση αντικειμένου, 1 άντληση υδάτων και 2 μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο .

16 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 7 κοπές δέντρων, 1 αφαίρεση αντικειμένου, 1 άντληση υδάτων και . Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 20 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 5 αντλήσεις υδάτων και 7 κοπές δέντρων.

20 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 5 αντλήσεις υδάτων και 7 κοπές δέντρων. Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 46 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 39 κοπές δέντρων, 5 αφαιρέσεις αντικειμένων και 2 αντλήσεις υδάτων.

46 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 39 κοπές δέντρων, 5 αφαιρέσεις αντικειμένων και 2 αντλήσεις υδάτων. Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 60 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 14 κοπές δέντρων, 2 αφαιρέσεις αντικειμένων, 5 αντλήσεις υδάτων και 2 μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο .

60 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 14 κοπές δέντρων, 2 αφαιρέσεις αντικειμένων, 5 αντλήσεις υδάτων και . Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 446 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 141 αντλήσεις υδάτων, 42 κοπές δέντρων και 28 μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο.

και έχουν πραγματοποιηθεί 141 αντλήσεις υδάτων, 42 κοπές δέντρων και Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 19 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 11 κοπές δέντρων, 2 αφαιρέσεις αντικειμένων και 2 αντλήσεις υδάτων.

19 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 11 κοπές δέντρων, 2 αφαιρέσεις αντικειμένων και 2 αντλήσεις υδάτων. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 15 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 4 αντλήσεις υδάτων, 6 κοπές δέντρων και 1 μεταφορά ατόμων σε ασφαλές σημείο.

15 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 4 αντλήσεις υδάτων, 6 κοπές δέντρων και Στην Περιφέρεια Ηπείρου 38 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 12 κοπές δέντρων και 19 αντλήσεις υδάτων.

Παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εξελιχθούν τα φαινόμενα παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφ’ όσον απαιτηθεί, με διασπορά του προσωπικού και των οχημάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα.

Παρακαλούμε τους συμπολίτες μας, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση εκδήλωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών».

