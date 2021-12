Πολιτική

Εκλογές στο ΚΙΝΑΛ: Χωρίς προβλήματα η διαδικασία

Συνεχίζεται η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου αρχηγού του Κινήματος Αλλαγής. Τα μικροπροβλήματα και οι ψηφοφόροι.

Η ψηφοφορία του δεύτερου γύρου για την εκλογή νέου αρχηγού στο Κίνημα Αλλαγής εξελίσσεται κανονικά, με ελάχιστα και μεμονωμένα προβλήματα σε ορισμένες περιοχές.

Στην Ερέτρια ακυρώθηκαν 30 ψηφοδέλτια λόγω κακού χειρισμού του tablet, όμως η διαδικασία συνεχίζεται.

Το μεσημέρι έπεσε για λίγο πανελλαδικά το σήμα για 3 λεπτά, όμως αναβαθμίστηκε, το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και η ψηφοφορία συνεχίστηκε χωρίς άλλα προβλήματα.

Μέχρι τις 15:30 περίπου το μεσημέρι της Κυριακής είχαν ψηφίσει 152.000 άτομα.

Οι διαδικασίες είναι πιο γρήγορες, καθώς οι υποψήφιοι είναι δύο, δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί αίτηση μέλους ή φίλου, ούτε να πληρώσουν εκ νέου τα 3 ευρώ.

Οι κάλπες πρόκειται να κλείσουν στις 7 το βράδυ και τα πρώτα ενδεικτικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν περίπου 1,5 ώρα μετά το τέλος της ψηφοφορίας.

