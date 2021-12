Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Αυξήθηκε κατά δεκάδες την Κυριακή ο αριθμός των θυμάτων της COVID-19 στην Ελλάδα, ενώ “ασφυξία” προκαλεί στις ΜΕΘ ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών που δίνουν “μάχη” για να κρατηθούν στη ζωή.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευμα της Κυριακής, 3.225 , εκ των οποίων 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 1.002.877.

Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων, στην Αττική εντοπίστηκαν 996 και στη Θεσσαλονίκη 608. Επίσης 101 νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αχαΐα και 127 στο Ηράκλειο.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα

