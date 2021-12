Πολιτική

Εκλογές στο ΚΙΝΑΛ: Τα απρόοπτα της κάλπης

Ξύλο σε εκλογικό κέντρο και ακύρωση ολόκληρου εκλογικού κέντρου. Τα «παράδοξα» της κάλπης για την ανάδειξη αρχηγού του Κινήματος Αλλαγής.

Επεισόδιο ξυλοδαρμού έγινε σε εκλογικό κέντρο του Ορχομενού. Σύμφωνα με πληροφορίες τα αίματα άναψαν όταν επιστρέφοντας από ολιγόλεπτο διάλειμμα ο εκπρόσωπος του Γιώργου Παπανδρέου είδε εκπρόσωπο του Νίκου Ανδρουλάκη να επιχειρεί να εγγράψει στο tablet ψηφοφόρους οι οποίοι δεν είχαν ψηφίσει, με αποτέλεσμα να πιαστούν στα χέρια. Άγνωστο παραμένει προς ώρας τι τύχη θα έχουν οι ψήφοι του συγκεκριμένου τμήματος.

Ακυρώθηκε η εκλογική διαδικασία στο εκλογικό τμήμα της Ερέτριας, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, παρουσιάστηκε πρόβλημα, καθώς δεν καταχωρήθηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα καμία ψήφος από την έναρξη της διαδικασίας και το άνοιγμα της κάλπης.

Όταν διαπιστώθηκε το λάθος, έγινε καταγγελία στην ΕΔΕΚΑΠ, η οποία αποφάσισε να ακυρωθεί όλη η διαδικασία και να κλείσει το εκλογικό τμήμα, προκειμένου να μην τεθεί οποιοδήποτε ζήτημα ακυρότητας μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

Η διαδικασία, πάντως, συνεχίζεται κανονικά και μάλιστα, πρόκειται να πάρει παράταση μίας ώρας μέχρι τις 20:00, καθώς είναι ανοικτά τα καταστήματα, ενώ στις 20:30 αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα.

Μέχρι τις 19:00 είχαν ψηφίσει περίπου 200.000, αριθμός που φέρνει χαμόγελα στη Χαριλάου Τρικούπη.

