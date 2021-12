Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Με προβλήματα η προετοιμασία για την “διαβολοβδομάδα”

Μεγάλο ερωτηματικό ο Νέντοβιτς που δεν πήρε καθόλου μέρος στην προπόνηση.

Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται, με απουσίες, για τους δύο αγώνες του στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague που ακολουθεί, με Αρμάνι στο Μιλάνο την Τρίτη (14/12, 21:30) για την 15η αγωνιστική και με Μπαρτσελόνα στο ΟΑΚΑ την Πέμπτη (16/12) για την 16η.

Ο Δημήτρης Πρίφτης δεν είχε στη διάθεσή του τον Νεμάνια Νέντοβιτς για μία ακόμη φορά, καθώς ο Σέρβος γκαρντ ακολούθησε θεραπευτική αγωγή και σήμερα, Κυριακή (12/12).

Η συμμετοχή του, ειδικά στον πρώτο αγώνα με την ιταλική ομάδα παραμένει αμφίβολη, καθώς το διάστρεμμα συνεχίζει να τον ταλαιπωρεί.

Μέρος του ομαδικού προγράμματος έβγαλε πάντως σήμερα ο Τζεχάιβ Φλόιντ, ο οποίος θα συμπεριληφθεί στην αποστολή που θα ταξιδέψει τη Δευτέρα (13/12) για την ιταλική πόλη.

