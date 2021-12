Κόσμος

Κεντάκι: Ο φονικός ανεμοστρόβιλος εξαφάνισε κωμοπόλεις (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δραματικές εικόνες μετά το πέρασμα του φονικού ανεμοστρόβιλου από το Κεντάκι.

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπεσίρ δήλωσε σήμερα πως οι εκτεταμένες ζημιές δυσχεραίνουν σημαντικά τις προσπάθειες διάσωσης στην πολιτεία του που επλήγη από ανεμοστρόβιλους πριν από δύο ημέρες.

«Έχω κωμοπόλεις που έχουν εξαφανιστεί», δήλωσε ο Μπεσίρ στην εκπομπή του CNN «State of the Union». «Η γενέτειρα του μπαμπά μου, το Πάξτον, δεν υπάρχει πια. Είναι δύσκολο να το περιγράψεις».

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, μόνο στο Κεντάκι έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 80 άνθρωποι. «Ο αριθμός θα ξεπεράσει το εκατό», πρόσθεσε μάλιστα μιλώντας στο CNN και έκανε λόγο για «τους πιο φονικούς» ανεμοστρόβιλους στην ιστορία του Κεντάκι. Ο συνολικός απολογισμός σε όλες τις ΗΠΑ είναι πλέον τουλάχιστον 93 νεκροί.

Στο Κεντάκι, η καταστροφή εκτείνεται σε μερικά μέρη σε δεκάδες τετράγωνα και πολλοί έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση, δήλωσε. ο κυβερνήτης. Η πολιτεία έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια διάσωσης, όμως οι μεγάλες ζημιές εμποδίζουν την προσπάθεια αυτή και προβλέπεται πως θα πάρει καιρό.

«Νομίζεις ότι μπορείς να πας πόρτα με πόρτα και να διαπιστώσεις αν οι άνθρωποι είναι ΟΚ - όμως δεν υπάρχουν πόρτες. Το ερώτημα είναι, υπάρχει άραγε κάποιος μέσα στα συντρίμμια χιλιάδων επί χιλιάδων κατασκευών;», δήλωσε. «Είναι συντριπτικό».

Ο ίδιος έκανε γνωστό πως τουλάχιστον 56.000 κατοικίες παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση.

Ο Μπεσίρ δεν μπορούσε να δώσει κάποιον αριθμό για τους αγνοουμένους στην πολιτεία του. Είπε πως στην πόλη της οικογένειάς του, το Ντόσον Σπρινγκς με πληθυσμό 2.700 ανθρώπους, ο κατάλογος των αγνοουμένων εκτείνεται σε οκτώ σελίδες με μονό διάστημα ανάμεσα στα ονόματα. «Είναι πολύ άσχημα», δήλωσε.

Η Ντιν Κρίσγουελ, διευθύντρια της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων (FEMA), δήλωσε μιλώντας στο CNN πως οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται σε όλη την περιοχή και πως εξακολουθούν να υπάρχουν ελπίδες να βρεθούν επιζώντες.

Η ίδια και ο υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Αλεχάντρο Μαγιόρκας επρόκειτο να μεταβούν σήμερα στην περιοχή της κατααστροφής.

Ειδήσεις σήμερα:

Παναθηναϊκός: Με προβλήματα η προετοιμασία για την “διαβολοβδομάδα”

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Εκλογές στο ΚΙΝΑΛ: Τα απρόοπτα της κάλπης