Πυρόπληκτοι – Ελπιδoφόρος: Δωρεά 1 εκατομμυρίου από την ομογένεια

Το Ταμείο Αρωγής των πυρόπληκτων επιχειρήσεων και ιδιωτών που ίδρυσε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής «γέμισε» με τις προσφορές της ομογένειας.

Στην Ελλάδα βρίσκεται από την προηγούμενη Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου αντιπροσωπεία της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, υπό τον θεοφιλέστατο επίσκοπο Μηδείας Απόστολο, με αποστολή τη διανομή του ποσού του ενός εκατομμυρίου δολαρίων που συγκεντρώθηκε στο Ταμείο Αρωγής για την ανακούφιση ιδιωτών και επιχειρήσεων οι οποίοι επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού.

Ο Αρχιεπίσκοπος Eλπιδοφόρος ήταν αυτός που προχώρησε στη σύσταση του ως άνω ταμείου και σε συνεργασία με τη φιλανθρωπική οργάνωση IOCC απευθύνθηκε προς όλες τις κοινότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τη διενέργεια ειδικού εράνου.

Μάλιστα, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε για ακόμη μία φορά την ευγνωμοσύνη του προς όλους τους πιστούς και προς όλες τις οργανώσεις της Ομογένειας στην Αμερική για την ανταπόκρισή τους στην έκκληση που απηύθυνε, ενώ τόνισε την αγάπη που συνδέει την πατρίδα μας και την Ομογένεια που και πάλι απέδειξε αυτή την αγάπη εμπράκτως.

Η αντιπροσωπεία της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, στην οποία συμμετέχουν η ταμίας του Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου, Ελέιν 'Αλεν, και η β' αντιπρόεδρος του Εθνικού Φιλόπτωχου Ταμείου, Αννίτα Καρταλοπούλου, επισκέφτηκε με την άφιξή της στην Αθήνα τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο προκειμένου να λάβει την ευχή και την ευλογία του.

Το απόγευμα της Πέμπτης, η αντιπροσωπεία που επισκέπτεται τις πληγείσες περιοχές τόσο στην Εύβοια όσο και στο Λεκανοπέδιο Αθηνών για να προσδιορίσει τον καλύτερο δυνατό τρόπο αρωγής των συμπολιτών μας που δοκιμάστηκαν, είχε συνάντηση με τον αντιπεριφερειάρχη Ευβοίας, Γιώργο Κελαϊδίτη, ο οποίος της παρέδωσε κατάλογο με τις τοπικές επιχειρήσεις αλλά και τους ιδιώτες που δοκιμάστηκαν από τις πυρκαγιές. Λίγο αργότερα, την αντιπροσωπεία υποδέχθηκε ο μητροπολίτης Χαλκίδας Χρυσόστομος, στον οποίο μάλιστα προσφέρθηκε δωρεά για τα έξοδα αποκατάστασης της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, με την οποία ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος συνδέεται πνευματικά.

Το πρόγραμμα ενίσχυσης τόσο των ιδιωτών όσο και των επιχειρήσεων ξεκίνησε ήδη και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2022, με βάση τις ανάγκες που έχουν προσδιοριστεί, αλλά και όσες θα προσδιορισθούν στο άμεσο μέλλον.

