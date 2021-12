Κόσμος

Τουρκία: Ογκώδης διαμαρτυρία για την οικονομία (εικόνες)

Ο πληθωρισμός, η κατρακύλα της τουρκικής λίρας και η οικονομική ανέχεια έβγαλαν στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης χιλιάδες κόσμου.

Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη για να διαμαρτυρηθούν για τον πληθωρισμό και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης, σε μια πρώτη μεγάλη συγκέντρωση εξαιτίας των αναταράξεων που σημειώνονται εδώ και εβδομάδες στην τουρκική οικονομία.

Σε μια διαδήλωση που οργανώθηκε από τα κυριότερα συνδικάτα, οι διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν για την κατρακύλα της τουρκικής λίρας και για τον πληθωρισμό που έφθανε το Νοέμβριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 21,31% σε ετήσια βάση.

Η αντιπολίτευση και παρατηρητές αμφισβητούν ωστόσο την πραγματικότητα των επίσημων αριθμών, κατηγορώντας το Εθνικό Γραφείο Στατιστικών (TUIK) ότι τους υποβαθμίζει. Ο πραγματικός ετήσιος πληθωρισμός είναι πιο κοντά στο 58%, σύμφωνα με μια μελέτη της ENAG (Ομάδα έρευνας για τον πληθωρισμό), που αποτελείται από ανεξάρτητους οικονομολόγους.

Τον πίνακα αυτόν αμαυρώνει ακόμη περισσότερο η τουρκική λίρα, η αξία της οποίας μειώθηκε πάνω από 45% έναντι του δολαρίου από την αρχή της χρονιάς και σχεδόν κατά 30% από το τέλος Οκτωβρίου.

«Φτωχαίνουμε κάθε μέρα και περισσότερο, όμως όλα πάνε καλά σύμφωνα με τους κυρίους που διευθύνουν τη χώρα. Λέμε ότι δεν μπορούμε πια να καλύψουμε τις ανάγκες μας, το TUIK προσποιείται ότι ο πληθωρισμός είναι μόνο 21%. (...) Μην κοροϊδεύετε την ευφυΐα της εργατικής τάξης!», τόνισε η Αρζού Τσερκέζογλου, πρόεδρος της DISK (Συνομοσπονδία Επαναστατικών Εργατικών Συνδικάτων) σε ομιλία της στη διάρκεια της διαδήλωσης.

«Δεν έχουμε πια τα μέσα για να φροντίσουμε σωστά την οικογένειά μας. (...) Δεν τα βγάζουμε πέρα πια», λέει η Σιμπέλ Τσιλίκ, μια εργαζόμενη σε εργοστάσιο ανταλλακτικών αυτοκινήτων που ήρθε να διαδηλώσει.

Οι διαδηλωτές ζήτησαν κυρίως την αύξηση του καθαρού κατώτατου μισθού, που είναι αυτή τη στιγμή 2.825 λίρες (179 ευρώ), στις 5.200 λίρες (331 ευρώ).

Οι διαδηλωτές φώναξαν επίσης συνθήματα ζητώντας την παραίτηση της κυβέρνησης.

«Η κυβέρνηση πρέπει να φύγει επειδή, για να γεμίσει τις τσέπες της, αδειάζει τις δικές μας. Γι' αυτό είμαστε στο δρόμο, για να πούμε φτάνει πια», είπε η Φατμά, εργαζόμενη στο δήμο.

