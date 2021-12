Κοινωνία

Κακοκαιρία – Πυροσβεστική: 1209 κλήσεις το Σαββατοκύριακο

Οι περιοχές που κράτησαν τα «πρωτεία» στις κλήσεις για βοήθεια. Επί ποδός παραμένει η Πυροσβεστική.

Από 07:00 το πρωί του Σαββάτου έως τις 18:00 το απόγευμα της Κυριακής, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχθεί 1209 κλήσεις για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων, αφαιρέσεις αντικειμένων και για μεταφορά ατόμων σε ασφαλές σημείο.

Αναλυτικότερα:

Στην Περιφέρεια Αττικής 267 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 127 κοπές δέντρων, 82 αφαιρέσεις αντικειμένων και 3 αντλήσεις υδάτων.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 34 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 10 κοπές δέντρων, 1 αφαίρεση αντικειμένου, 2 αντλήσεις υδάτων και 3 μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 25 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 8 αντλήσεις υδάτων και 8 κοπές δέντρων.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 60 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 49 κοπές δέντρων, 6 αφαιρέσεις αντικειμένων και 3 αντλήσεις υδάτων.

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 62 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 14 κοπές δέντρων, 3 αφαιρέσεις αντικειμένων, 7 αντλήσεις υδάτων και 2 μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 632 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 257 αντλήσεις υδάτων, 47 κοπές δέντρων και 29 μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 22 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 11 κοπές δέντρων, 2 αφαιρέσεις αντικειμένων και 3 αντλήσεις υδάτων.

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 38 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 13 αντλήσεις υδάτων, 6 κοπές δέντρων και 13 μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο.

Στην Περιφέρεια Ηπείρου 69 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 13 κοπές δέντρων, 25 αντλήσεις υδάτων και 4 μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο.

Παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εξελιχθούν τα φαινόμενα παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφ’ όσον απαιτηθεί, με διασπορά του προσωπικού και των οχημάτων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα.

Παρακαλούμε τους συμπολίτες μας, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση εκδήλωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

