Πολιτική

Εκλογές στο ΚΙΝΑΛ: Έκλεισαν οι κάλπες – η συμμετοχή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ημίωρη η παράταση. Η συμμετοχή των ψηφοφόρων και οι ακυρώσεις τμημάτων.

Έκλεισαν οι κάλπες της ψηφοφορίας του Β' γύρου για την εκλογή ηγεσίας στο Κίνημα Αλλαγής, μετά και την ημίωρη παράταση που δόθηκε, από την αρμόδια Επιτροπή εκλογών (ΕΔΕΚΑΠ) για να μπορέσουν να ψηφίσουν όλοι όσοι ανέμεναν σε ορισμένα εκλογικά τμήματα.

Η συμμετοχή στον δεύτερο γύρο για την ανάδειξη νέας ηγεσίας στο ΚΙΝΑΛ ξεπέρασε τις 200.000 ψηφοφόρους.

Στο μεταξύ ακυρώθηκε η εκλογική διαδικασία στον Ορχομενό και την Ερέτρια από την ΕΔΕΚΑΠ γιατί δεν ακολουθήθηκαν οι οδηγίες που είχε δώσει.

Σε περίπου 1,5 ώρα πρόκειται να ανακοινωθούν τα πρώτα ενδεικτικά αποτελέσματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κεντάκι: Ο φονικός ανεμοστρόβιλος εξαφάνισε κωμοπόλεις (εικόνες)

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Κυριακής

Κακοκαιρία – Πυροσβεστική: 1209 κλήσεις το Σαββατοκύριακο