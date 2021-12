Κοινωνία

Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Έδεσσας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω έργων θα ισχύσουν στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας.

Εργασίες επισκευής κιγκλιδωμάτων γεφυρών στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Έδεσσας θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες έχουν προγραμματιστεί να εκτελεστούν στο τμήμα από τη γέφυρα Δενδροποτάμου μέχρι τον ισόπεδο κόμβο Μελισσίου από αύριο Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου έως και την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και με ώρα έναρξης τις 7:00.

Σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας και το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας θα υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

