Ολυμπιακός – Απόλλωνας Πάτρας: Στο ρελαντί οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός πήρε διψήφια διαφορά πόντων από το πρώτο δεκάλεπτο και στη συνέχεια έκανε συντήρηση δυνάμεων.

Με 98-78 νίκησε τον Απόλλωνα Πατρών ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Basket League, έχοντας κορυφαίο τον Σακίελ ΜακΚίσικ με 22 πόντους (3/6 τρίποντα). Η ανωτερότητα της ομάδας του Πειραιά ήταν εμφανής από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό, όπως φαίνεται και από τη διαφορά των 20 πόντων, με την οποία έληξε η αναμέτρηση. Διψήφιοι για τον Ολυμπιακό ήταν επίσης οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης (13π.), Σλούκας (10π.), Μάρτιν (10π.) και Ζαν-Σαρλ (10π.).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας άφησε εκτός δωδεκάδας τον Μουσταφά Φαλ για να είναι έτοιμος ενόψει της «διαβολοβδομάδας» στη Euroleague, αφού είχε υποστεί διάστρεμμα στο ματς με τη Λάρισα και έσφιξε τα δόντια στο Βελιγράδι αγωνιζόμενος κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα. Τη θέση του στη δωδεκάδα πήρε ο Μιχάλης Λούντζης, ο οποίος όμως δεν πήρε χρόνο συμμετοχής. Οι Πειραιώτες μετρούν 8-1 στην Basket League και βρίσκονται στο «ρετιρέ» του βαθμολογικού πίνακα.

Από την ομάδα του Νίκου Βετούλα που υποχώρησε στο 4-5, ξεχώρισαν οι Γιώργος Τσαλμπούρης (18π.) και Ντέζον Ντέιβις (17π.).

Τα δεκάλεπτα: 26-13, 51-38, 76-61, 98-78

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Αφραφιώτης Ι., Παζώλης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 2, Ντόρσεϊ 6 (2), Μάρτιν 10, Βεζένκοφ 8 (1), Παπανικολάου 9 (2), Έισι 1, Λαρεντζάκης 13 (3), Σλούκας 10 (1), Πρίντεζης 7 (1), Ζαν-Σαρλ 10 (1), ΜακΚίσικ 22 (3)

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Nίκος Βετούλας): Κόουλμαν 14 (2), Γκρίφιν, Τσαλμπούρης 18 (3), Διαμαντάκος 10, Δίπλαρος 3 (1), Τσιακμάς 3 (1), Ζούμπος, Παπαφωτίου, ΜακΛάφιν, Κογιώνης, Ντέιβις 17, Τόμας 13 (3)

