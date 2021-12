Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Λαμία: Αγχωτική νίκη στην άδεια Τούμπα

Με ανατροπή κατάφερε ο ΠΑΟΚ να επικρατήσει επί της Λαμίας στον αγώνα στην άδεια από φιλάθλους Τούμπα.

Στους βαθμούς της νίκης επέστρεψε ο ΠΑΟΚ νικώντας στην άδεια Τούμπα τη Λαμία με 2-1 και με ανατροπή, αφού βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ από την ομάδα της Φθιώτιδας. Το παιχνίδι δεν είχε ιδιαίτερα καλή ποιότητα και ο ΠΑΟΚ κατάφερε να φθάσει στο νικηφόρο αποτέλεσμα μετά από έναν και πλέον μήνα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ωστόσο, στο τέλος της αναμέτρησης οι νικητές πέρασαν στιγμές αγωνίας, καθώς η Λαμία πέτυχε γκολ στο 92' που μετά από έλεγχο ακυρώθηκε ως οφ σάιντ.

Με γκολ από τα αποδυτήρια ξεκίνησε η Λαμία. Στο 7' από αδυναμία αναχαίτισης της αντεπίθεσης των φιλοξενούμενων στο κέντρο, ο Αραμπούλι βρέθηκε στην περιοχή του ΠΑΟΚ και με συρτό σουτ «εκτέλεσε» τον Πασχαλάκη ανοίγοντας το σκορ με το 0-1. Ο ΠΑΟΚ απάντησε σύντομα. Πριν περάσει ο χρόνος και δημιουργηθεί μεγαλύτερη νευρικότητα στους γηπεδούχους ο Λύρατζης, με κοντινό σουτ μετά από επίμονη προσπάθεια του Αουγκούστο στην περιοχή της Λαμίας, άνοιξε λογαριασμό, ισοφαρίζοντας (1-1) με το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν την επιθετική τακτική τους και στο 31' πλησίασαν κοντά στο δεύτερο γκολ, όμως η μπάλα από το απευθείας φάουλ του Μουργκ βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι του Γκαραβέλη. Έτσι, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος με τους δυο αντιπάλους να παίζουν παιχνίδι τακτικής, τον ΠΑΟΚ να έχει την υπεροχή αλλά ελάχιστες καλές στιγμές.

Στην επανάληψη, ΠΑΟΚ και Λαμία μπήκαν δυνατά και στο 48' ο Μουργκ αλλά και στο 51' ο Ρόμανιτς σούταραν χωρίς θετικό αντίκρισμα. Στο 58΄, από σέντρα του Κούρτιτς, ο Αουγκούστο κέρδισε κεφαλιά που δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον Γκαραβέλη, αφού μπλόκαρε. Στο 64΄, ο ΠΑΟΚ έκανε την ανατροπή με τον Γιασμίν Κούρτιτς. Ο Σλοβένος με διπλή προσπάθεια παραβίασε την εστία της Λαμίας με δυνατό ωραίο σουτ από την μεγάλη περιοχή. Η Λαμία πλησίασε κοντά στην ισοφάριση στο 73', όταν από καλή θέση ο Τάιρον σούταρε, αλλά ο Μιχαηλίδης πρόλαβε κι έβαλε κόντρα διώχνοντας σε κόρνερ. Στις καθυστερήσεις του αγώνα, η Λαμία πίεσε για την ισοφάριση και καρδιοχτύπησε τους Θεσσαλονικείς σε φάση που ξεκίνησε μετά από ενέργεια του Σαραμαντά. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων σε εξέλιξη της φάσης από κεφαλιά του Τσούκαλου, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, αλλά ενώ αρχικά μέτρησε από τον διεθνή διαιτητή, στη συνέχεια με την συνδρομή του βοηθού και τον έλεγχο του VAR ακυρώθηκε ως οφ σάιντ για τον σκόρερ.

Το τελικό 2-1 ήταν μια ανακούφιση για τον Κυπελλούχο Ελλάδος που εξακολουθεί να μην πείθει με το παιχνίδι του και να προβληματίζει με την συνολική του εικόνα.

Διαιτητής: Τάσος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες κάρτες: Μιχαηλίδης, Α. Ζίφκοβιτς, Αραμπούλι, Νούνιες, Γκέντσογλου, Προβυδάκης, Μπεχαράνο, Τάϋρον.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Λύρατζης, Ίνγκασον, Μιχαηλίδης, Σίντκλεϊ, Κούρτιτς (82' Σβαμπ), Τσιγγάρας, Μουργκ (62' Μπίσεσβαρ), Αουγκούστο (75' Σφιντέρσκι), A. Ζίβκοβιτς, Άκπομ (82' Εσίτι).

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Γκαραβέλης, Αντέτζο, Τζανετόπουλος, Σαραμαντάς, Προβυδάκης, Μπεχαράνο (86' Τσούκαλος), Γκέντσογλου (70' Τζανδάρης), Ελευθεριάδης (79' Μανουσάκης), Νούνιες (70' Τάϋρον), Ρόμανιτς, Αραμπούλι.