Κάλαμος: Διάσωση περιπατητή από τον Καταρράκτη

Επιχείρηση της ΕΜΑΚ για τη διάσωση περιπατητή, ο οποίος παγιδεύτηκε σε χαράδρα.

Επιχείρηση της ΕΜΑΚ πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σήμερα το απόγευμα στην περιοχή Καταρράχτης στον Κάλαμο Αττικής, για την διάσωση 30χρονου περιπατητή, ο οποίος είχε παγιδευτεί σε χαράδρα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το κέντρο επιχειρήσεων ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 13:00 για τον περιπατητή ο οποίος είχε τραυματιστεί σε δύσβατο σημείο.

Αμέσως οργανώθηκε επιχείρηση από την ΕΜΑΚ, ενώ στην περιοχή είχαν μεταβεί και αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και λίγο μετά τις 16:00 οι πυροσβέστες κατάφεραν να μεταφέρουν με φορείο τον 30χρονο σε σημείο από το οποίο παρελήφθη από ελικόπτερο super puma, καθώς ήταν αδύνατο να πλησιάσει ασθενοφόρο.

Το ελικόπτερο προσγειώθηκε στην Ελευσίνα, απ' όπου ο τραυματίας διακομίστηκε από το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

