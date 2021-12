Πολιτική

Κίνημα Αλλαγής: Θριαμβευτής ο Νίκος Ανδρουλάκης

Πρώτος με διαφορά ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο νέος αρχηγός του Κινήματος Αλλαγής.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη νέου αρχηγού του Κινήματος Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει σαρωτικά επικρατήσει επί του Γιώργου Παπανδρέου.

Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά η αρμόδια Επιτροπή Εκλογών (ΕΔΕΚΑΠ), με ενσωματωμένο το 70,4% των ψηφισάντων στο Β' γύρο, ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει το 68,42%, ενώ ο Γιώργος Παπανδρέου το 31,6%.

Με τον νέο πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής επικοινώνησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος τον συνεχάρη και του είπε να τα πούνε από κοντά.

Ο Γιώργος Παπανδρέου αναγνώρισε την ήττα του και συνεχάρη τηλεφωνικά τον Νίκο Ανδρουλάκη, συμφωνώντας να συνεχίσουν ενωμένοι για την παράταξη.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος συνεχάρη τον νέο πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής με ανάρτησή του στο twitter.

Συγχαρητήρια στον Νίκο Ανδρουλάκη για την εκλογή του ως νέου Προέδρου της Δημοκρατικης Παράταξης. Όλοι μας να αγωνιστούμε για μεγάλο και δυνατό ΠΑΣΟΚ.

— Andreas Loverdos (@a_loverdos) December 12, 2021

