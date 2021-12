Κοινωνία

“Θεματοφύλακες του Συντάγματος”: έρευνα για τις φωτογραφίες με τα όπλα

Έρευνα της Αστυνομίας μετά από τη δημοσίευση φωτογραφιών των μελών της Οργάνωσης με όπλα.

Του Θάνου Κλωνόπουλου

«Ενημερώνουμε, μηνύουμε, καλούμαστε, όταν δεν γίνεται αυτό παρεμβαίνουμε. Όταν παρανομεί το κράτος και τα λοιπά πηγαίνεις εκεί», διαμηνύουν οι «Θεματοφύλακες του Συντάγματος», προκαλώντας έντονο προβληματισμός στις Αρχές με τις πρωτοφανείς απόψεις και δράσεις των μελών τους.

«Αυτό που συνέβη στο Αιγίνιο, κατά την άποψη μου είναι μία πρόβα σε μικρή κλίμακα ακριβώς επιχειρήσεως καταλύσεως του Συντάγματος», εκτίμησε ο συνταγματολόγος Κώστας Χρυσόγονος, σε σημερινές δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

«Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα από τη στιγμή που πιστεύει ότι γίνονται παρανομίες και καταλύεται το Σύνταγμα, επικυρωμένα να το εφαρμόζει και να πάρει όποια εξουσία απορρέει από το ίδιο», υποστηρίζει εκπρόσωπός τους, στην ίδια εκπομπή.

Οι αρνητές στα... όπλα αποκαλύπτει η Real News δημοσιεύοντας τις φωτογραφίες με αρνητές να κρατούν πολεμικά όπλα, να φορούν στολές παραλλαγής και σύμφωνα με τις πληροφορίες να οργανώνουν εκπαιδεύσεις στρατιωτικού τύπου. Είναι οι αυτοαποκαλούμενοι «Θεματοφύλακες του Συντάγματος». Δύο είναι οι εκπαιδευτές της ομάδας οι οποίοι φέρεται να έχουν σχέση και με την οργάνωση του Ιερού Λόχου στην Θεσσαλονίκη, ενώ μετά τη δημοσίευση των εν λόγω φωτογραφιών, έχει ξεκινήσει έρευνα από την Ελληνική Αστυνομία.

«Ομοϊδεατες μου σας είπα πρέπει να τους ξεχωρίζετε. Ο καθένας μπορεί να πάρει ένα καρτελάκι να δηλώνει θεματοφύλακας και να σκοτώνει τον κόσμο», υποστήριξε εκπρόσωπός τους σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1.

Οι έντεκα συλληφθέντες για την επίθεση και την απαγωγή του γυμνασιάρχη στο Αιγίνιο αναμένεται να απολογηθούν αύριο στις 11:00 στον ανακριτή Κατερίνης.

Το κατηγορητήριο σε βάρος τους περιλαμβάνει σωρεία πλημμελημάτων και ένα βαρύτατο κακούργημα αυτό της απαγωγής.

