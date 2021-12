Αθλητικά

Ολυμπιακός – Άρης: Νίκησε και καλπάζει… για τον τίτλο

Οι πρωταθλητές τα βρήκαν «σκούρα» απέναντι στον Άρη, αλλά είχαν Άγιο Βασίλη… από τη Σενεγάλη.

Όταν το παιχνίδι πηγαίνει σε χαμηλό σκορ ο Πέδρο Μαρτίνς έχει την τύχη να παίρνει σκορ απ΄ όλους τους παίκτες του. Το ίδιο συνέβη και με τον Άρη, τον οποίο ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 στο Φάληρο με γκολ του Πάπε Σισέ στο 54ο λεπτό, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής κι έκλεισε τον πρώτο γύρο με διαφορά 8 βαθμών από τη δεύτερη ΑΕΚ, χάρη στο πρόωρο... πρωτοχρονιάτικο δώρο του Αφρικανού στόπερ.

Η διπλή ζώνη άμυνα του Άρη, που ξεκινούσε περίπου στα 25-30 μέτρα από την περιοχή του Ντένις αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματική, καθώς οι παίκτες του Άκη Μάντζιου την υποστήριξαν με πολλά τρεξίματα και αλληλοκαλύψεις, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να έχει ρυθμό αλλά όχι και φάσεις.

Απέναντι σε μια ομάδα με την ταχύτητα αποτελεσματικότητα του Ολυμπιακού, οι «κίτρινοι» επέλεξαν να είναι πολύ προσεκτικοί στην ανασταλτική λειτουργία τους και παρότι είναι ένα συγκρότημα που θέλει να ελέγχει το ρυθμό, άφησαν την κατοχή στον αντίπαλο.

Οι Πειραιώτες είχαν τον έλεγχο αλλά με καλά φυλαγμένα τα άκρα και τον άξονα, όπου οι Τζέγκο, Εντιαγέ και Σάσα είχαν υψώσει... τείχος, ο Άρης δεν άφησε τους γηπεδούχους να περάσουν την μπάλα στην περιοχή, με αποτέλεσμα ο Ελ Αραμπί να εξαφανιστεί στο πρώτο ημίχρονο.

Ένα πρώτο ημίχρονο που δεν είχε να επιδείξει παρά μόνο το ακυρωθέν γκολ του Μασούρα στο 13΄ μετά την πάσα του Ρόνι Λόπες στην πλάτη της άμυνας, με τον Έλληνα διεθνή επιθετικό να είναι οριακά εκτεθειμένος κι ένα εξαιρετικά χτυπημένο φάουλ του Λόπες στο 29΄, που έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.

Εκ διαμέτρου αντίθετο ήταν το ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου, με τον Ολυμπιακό να βάζει ένταση και ταχύτητα στο παιχνίδι του και να σκοράρει στην τρίτη από τις τρεις μεγάλες φάσεις που δημιούργησε στο πρώτο οκτάλεπτο.

Στο 48΄ η ωραία κίνηση του Λόπες και το σουτ του ίδιου έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από την εστία του Ντένις, στο 53΄ ο Αγκιμπού Καμαρά «σημάδεψε» το αριστερό δοκάρι από λάθος του Τζέγκο και στο επόμενο λεπτό, από εκτέλεση κόρνερ ο Σισέ σηκώθηκε ψηλότερα απ΄ όλους, νίκησε τον Μπράμπετς στον αέρα και με καρφωτή κεφαλιά άνοιξε το σκορ στο Φάληρο, με το τέταρτο εφετινό γκολ του στη Σούπερ Λίγκα.

Ταυτόχρονα, αυτή ήταν και η τελευταία καλή στιγμή του αγώνα. Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε, οι γηπεδούχοι πήγαν σε διαχείριση του αγώνα και δεν απειλήθηκαν ούτε κατ΄ ελάχιστο ως το τέλος, παρότι ξεκίνησαν τον αγώνα με οκτώ παίκτες που είχαν συμμετάσχει στον αγώνα της Πέμπτης με την Αντβέρπ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ευάγγελος Μανούχος

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σάκιτς, Μάνος, Φαμπιάνο

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Λαλά, Παπασταθόπουλος, Σισέ, Ρέαμπτσουκ, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Α. Καμαρά (90΄+2 Ροντρίγκες), Μασούρας (82΄ Ονιεκούρου), Λόπες (83΄ Μ. Καμαρά), Ελ Αραμπί (84΄ Τικίνιο).

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Ντένις, Σάκιτς, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Γκάνεα, Τζέγκο (82΄ Ματίγια), Σάσα, Εντιαγέ (58΄ Γκάμα), Ματέο Γκαρσία (74΄ Λόπεθ), Μαντσίνι (74΄ Ιτούρμπε), Μπερτόλιο (58΄ Μάνος).

