Πολιτική

ΚΙΝΑΛ – Γιώργος Παπανδρέου: Όλοι μαζί θα πάμε μπροστά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρώτη δήλωση του Γιώργου Παπανδρέου, μετά την εκλογική νίκη του Νίκου Ανδρουλάκη.

Τις πρώτες του δηλώσεις έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου μετά τα αποτελέσματα από τις εκλογές του ΚΙΝΑΛ και τη μεγάλη νίκη του Νίκου Ανδρουλάκη,

Λίγο αφού τηλεφώνησε στον Νίκο Ανδρουλάκη, τον οποίον συνεχάρη, ο Γιώργος Παπανδρέου δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Και σήμερα, η συμμετοχή των δημοκρατών πολιτών στην εκλογική μας διαδικασία ήταν μεγάλη. Είναι μήνυμα ευθύνης για όλους μας.

Όλοι μαζί, οφείλουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των μελών, των φίλων και των δημοκρατών πολιτών.



Θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερο πείσμα και πάθος και θα πάμε μπροστά. — George A. Papandreou (@GPapandreou) December 12, 2021

Έχω ήδη εκφράσει στον Νίκο Ανδρουλάκη τα συγχαρητήριά μου και τις ευχές μου για καλή επιτυχία. Όλοι μαζί, οφείλουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των μελών, των φίλων και των δημοκρατών πολιτών. Θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερο πείσμα και πάθος και θα πάμε μπροστά.

Σε ό,τι με αφορά, θα συνεχίσω τον αγώνα για τις προοδευτικές μας ιδέες, για να γίνει η Παράταξή μας κίνημα εξουσίας, με μια προοδευτική κυβερνητική πρόταση, που θα απαντά στα κρίσιμα προβλήματα που απασχολούν τους Έλληνες, την Ελλάδα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτήν τη δημοκρατική διαδικασία και βέβαια, όσους με στήριξαν σε αυτήν την προσπάθεια. Και θα μου επιτρέψετε, να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους συνεργάτες μου και τους εθελοντές, που έδωσαν ό,τι καλύτερο είχαν σε αυτήν τη σύντομη για μας, αλλά απαιτητική εκλογική μάχη».





Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: νεκρή γυναίκα που παρασύρθηκε από χείμαρρο

“Θεματοφύλακες του Συντάγματος”: έρευνα για τις φωτογραφίες με τα όπλα

Ολυμπιακός – Άρης: Νίκησε και καλπάζει… για τον τίτλο