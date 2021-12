Αθλητικά

Περιστέρι – Ιωνικός: Νίκη με ανατροπή για τους Νικαιώτες

Ούτε η αλλαγή προπονητή δεν έφερε τα χαμόγελα στην ομάδα των δυτικών προαστίων.

O Iωνικός... χάλασε το ντεμπούτο του Μίλαν Τόμιτς στην τεχνική ηγεσία του Περιστερίου. Η ομάδα της Νίκαιας πέρασε νικηφόρα, με 82-79, από το κλειστό της οδού Κένεντι, για την 10η αγωνιστική πετυχαίνοντας την 3η νίκη φέτος σε 8 αγώνες του στην Basket League. Ένα «καυτό» τρίο από τους Γιουτζίν Τζέρμαν (20π.), Νίκο Χουγκάζ (17π.) και Γιάννη Αθηναίου (14π.), αλλά και οι επίσης διψήφιοι Ράις και Γόντικας οδήγησαν σε μία σημαντική νίκη την ομάδα του Κούρο Σεγκούρα.

Το παιχνίδι κρίθηκε όταν ο Αθηναίου διαμόρφωσε το 76-80, για να αστοχήσει σε προσπάθεια για τρίποντο ο Τεράν Πέτεγουεϊ. Στον αντίποδα, το Περιστέρι που έπαιξε ακόμη και με πεντάδα με τρεις παίκτες της εφηβικής ομάδας (Γιάννης Φύτρος, Ηλίας Μανιάς, Σωτήρης Σταυρακόπουλος) πλήρωσε τα μέτρια ποσοστά του στα δίποντα και στις βολές, για να υποχωρήσει στο 4-5. Οι Μακκρί και Πέτεγουεϊ σημείωσαν από 14 πόντους για τους «κυανοκίτρινους».

Τα δεκάλεπτα: 21-16, 41-44, 63-59, 79-82

Διαιτητές: Πιτσίλκας, Δαρλαμήτσος, Τσιμπούρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Μίλαν Τόμιτς): Κόζι 10 (3), Πέτεγουεϊ 14 (2), Χρυσικόπουλος 9 (1), Μπράουν 8, Σαλούστρος 11 (2), Φύτρος, ΜακΚρι 14 (2), Μορέιρα, Μανιάς, Μίλερ 13 (2), Σταυρακόπουλος

ΙΩΝΙΚΟΣ (Κούρο Σεγκούρα): Μουσταφά 6 (1), Τζέρμαν 20 (1), Αθηναίου 14 (4), Γόντικας 10, Χουγκάζ 17, Χατζηκυριάκος, Τζόλος, Γκιουζέλης 3 (1), Ράις 12 (2)

