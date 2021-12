Πολιτική

Κίνημα Αλλαγής: Συγχαρητήρια από τους υποψήφιους στον Νίκο Ανδρουλάκη

Μήνυμα ενότητας έστειλαν οι πέντε υποψήφιοι για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής στον νέο πρόεδρό τους, Νίκο Ανδρουλάκη.

Ευχαριστώντας τον κόσμο που συμμετείχε στη διαδικασία, αλλά και στέλνοντας μηνύματα ενότητας αντέδρασαν τα πέντε στελέχη που συναγωνίστηκαν για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής, συγχαιροντας τον νέο πρόεδρό τους,Νίκο Ανδρουλάκη.

Ο Γιώργος Παπανδρέου σε δήλωση που έκανε on camera εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους πολίτες, αναγνωρίζοντας την ευθύνη της μαζικής συμμετοχής τους στη διαδικασία. Ο πρώην Πρωθυπουργός επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον νέο αρχηγό της παράταξης, διαβεβαιώνοντας πως «Θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερο πείσμα και πάθος και θα πάμε μπροστά».

Πρώτος συνεχάρη τόσο τηλεφωνικά, όσο και δημόσια μέσω ανάρτησής του τον Νίκο Ανδρουλάκη ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος μετά την αποχώρησή του από την κούρσα του α’ γύρου, είχε δηλώσει ξεκάθαρα τη στήριξη στο πρόσωπό του.

Συγχαρητήρια στον Νίκο Ανδρουλάκη για την εκλογή του ως νέου Προέδρου της Δημοκρατικης Παράταξης. Όλοι μας να αγωνιστούμε για μεγάλο και δυνατό ΠΑΣΟΚ. — Andreas Loverdos (@a_loverdos) December 12, 2021

Τηλεφωνικά συνεχάρη τον νέο πρόεδρο και ο Παύλος Χρηστίδης, ενώ ο Χάρης Καστανίδης τον συνεχάρη μέσω ανάρτησης και στέλνοντας επίσης μήνυμα ενότητας.

Συγχαρητήρια στον Νίκο Ανδρουλάκη @androulakisnick.

Του εύχομαι καλό και δημιουργικό έργο.

Πρώτη συνθήκη για την ανάταξη της παράταξης η ενότητά της. — Kastanidis Haris (@KastanidisHaris) December 12, 2021

«Επικοινώνησα με τον Νίκο Ανδρουλάκη για να τον συγχαρώ για τη νίκη του και να του ευχηθώ καλή δύναμη. Ο νέος πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, αναλαμβάνει το τιμόνι της παράταξης σε μια ιστορική συγκυρία κατά την οποία η λαϊκή απαίτηση για μια σύγχρονη προοδευτική πρόταση απέναντι στη συντήρηση της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, είναι επιτακτική και συνάμα ενθουσιώδης» δήλωσε ο Παύλος Γερουλάνος μετά την ανάδειξη του Νίκου Ανδρουλάκη σε πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ.

«Οι πολίτες με τη σημερινή εντυπωσιακή συμμετοχή τους στον δεύτερο γύρο της εκλογικής διαδικασίας, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για μια ολική επαναφορά της Δημοκρατικής Παράταξης. Οι προοδευτικές Ελληνίδες και Έλληνες μίλησαν, η φωνή τους είναι ισχυρή και η εντολή τους ξεκάθαρη: Ενότητα, Αναγέννηση και Νίκη. Η ευθύνη μας είναι πρωτίστως απέναντι στις προσδοκίες τους», επισήμανε ο κ. Γερουλάνος.

