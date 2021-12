ΚΙΝΑΛ - Ανδρουλάκης: οι γονείς του, οι ευχές και τα κεράσματα (βίντεο)

Πολιτική

Με συγγενείς και πολιτικούς φίλους του νέου Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, γιόρτασαν η κ. Πόπη και ο κ. Μαρίνος, την επιτυχία του Νίκου Ανδρουλάκη.

Με γλυκά και ρακή υποδέχονταν τον κόσμο στο πολιτικό γραφείο του Νίκου Ανδρουλακη στο Ηράκλειο, μόλις έγινε γνωστή η μεγάλη νίκη του στις εκλογές για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής.

Η κ. Πόπη, η μητέρα του Νίκου, που μοίραζε γλυκά σε όλους τους φίλους, έδωσε μέσα από το Cretalive, τις ευχαριστίες της στον κόσμο και μια ευχή στο γιο της:

Πολύς ήταν ο κόσμος που βρέθηκε στο πολιτικό γραφείο του Νίκου Ανδρουλάκη, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Ο πατέρας του Νίκου Ανδρουλάκη, Μαρίνος, μίλησε συγκινημένος στην κάμερα της Τηλεόρασης CRETA λίγη ώρα, μετά από την ανάδειξη του γιου του στην ηγεσία του ΚΙΝΑΛ:

