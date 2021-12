Δυτική Όχθη: φονική επιδρομή του Ισραήλ (σκληρές εικόνες)

Ακόμη μια νύχτα έντασης στην πολύπαθη περιοχή, που κατέληξε στον θάνατο ενός άνδρα, ο οποίος καταγράφηκε από κάμερες.

Μέλη των ένοπλων δυνάμεων του Ισραήλ σκότωσαν έναν Παλαιστίνιο κατά τη διάρκεια επιδρομής που διεξήγαγαν σήμερα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπως ενημέρωσε νοσοκομείο της περιοχής.

Η οργάνωση Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει πως θρηνεί τον θάνατο του άνδρα, χωρίς να διευκρινίσει εάν ήταν μέλος της.

This was moments before the execution and martyrdom of a young man Jamil Kayyal in Nablus by the occupation forces of #Palestine. How many more will die before someone does something to end this occupation? pic.twitter.com/1ugeUkuJhJ